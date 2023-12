Primeiro de Maio FC celebra ano de conquistas e projeta ser referência de gestão

Em jantar de confraternização em homenagem aos associados colaboradores voluntários do clube, realizado na noite de sexta-feira (8/12), o Primeiro de Maio FC celebrou as conquistas de 2023, quando completou 110 anos. O evento contou com cerca de 150 pessoas e ocorreu no salão térreo do clube.

“Hoje é a oportunidade de comemoração, pois se reúnem aqui os três poderes do clube, que é o conselho deliberativo, o conselho fiscal e a diretoria executiva. Celebramos aqui um trabalho muito árduo, de dedicação. Algo que sempre gosto de ressaltar é que fazemos tudo aqui voluntariamente. Todos têm outras atividades pessoais e profissionais, mas procuramos nos dedicar o máximo possível para manter o clube sempre em ótimas condições”, afirmou o presidente da diretoria executiva do Primeiro de Maio FC, Mauricio Menezes.

A ocasião também serviu para fazer um balanço do ano e destacar as benfeitorias feitas ao longo de 2023, como a inauguração de uma arena de beach tênis, instalação de wi-fi em novos pontos do clube e uma renovação na grade esportiva oferecida aos associados.

“Mesmo com as dificuldades da pandemia, nunca deixamos de trabalhar por melhorias ao PMFC. O clube está bem diferente, melhor estruturado para mais 110 anos. Nós não podemos ficar parados nunca”, comentou o presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Martini.

Referência em gestão

Para o próximo ano, o projeto é tornar o Primeiro de Maio FC um case de sucesso em gestão por meio de uma reforma administrativa que já está em andamento e prevista para ser finalizada em abril de 2024.

“Queremos deixar um legado administrativo, com uma estrutura interna de normas e regulamentos que norteie por muitos anos a instituição e garanta uma gestão profissional dentro de um compliance. Será uma inovação em relação aos outros clubes. Estaremos na vanguarda administrativa do Grande ABC e se igualando aos grandes clubes de todo o Estado de São Paulo”, disse Fernando Martini.

Com 110 anos de história e uma das marcas mais tradicionais da região, o Primeiro de Maio FC tem hoje aproximadamente 3,1 mil associados, que, se somados a dependentes e familiares, chegam a algo próximo de 10 mil frequentadores.

“Com o diálogo entre os três poderes é possível aperfeiçoar a gestão e realizar mais benfeitorias que contemplem os associados e o patrimônio do clube. Gostaria de aproveitar o encerramento do ano e essa festa para agradecer ao associado. Viemos de um período muito difícil, mas em toda a pandemia o sócio acreditou no projeto da diretoria executiva para que o clube continuasse em alta. Sou muito grato todos", finalizou o presidente da diretoria executiva, Maurício Menezes.