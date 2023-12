Quem é Renato Cariani, influenciador fitness alvo da PF em investigação contra tráfico

Considerado um dos mais importantes influenciadores fitness do Brasil, Renato Cariani, de 37 anos, é bastante conhecido no meio das celebridades, sendo que muitas o procuram para realizar treinamentos, assim como para perder peso. Alguns até lançam desafios para emagrecer dezenas de quilos. Nesta terça-feira, 12, a Polícia Federal divulgou que ele é um dos principais alvos de uma operação deflagrada em conjunto com o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal que tem na mira uma suposta organização criminosa que desviou 12 toneladas de produtos químicos para produção de cocaína e crack. Renato nega irregularidades.

Batizada Hinsberg, a ofensiva cumpre 18 ordens de busca e apreensão em endereços situados em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. O inquérito apura supostos crimes de tráfico equiparado, associação para fins de tráfico, e lavagem de dinheiro. Os investigadores apontam que o esquema de desvio de produtos químicos envolveria a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo. De acordo com a corporação, tal montante dos produtos químicos desviados corresponde a mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para consumo.

Nesta manhã, a PF vasculhou a casa do influenciador, assim como a empresa da qual ele é sócio. Cariani se manifestou em seu perfil no Instagram, onde tem mais de 7,3 milhões de seguidores. Ele disse que ainda não sabe ao certo do que se trata a investigação, pois ela corre em "segredo de Justiça", mas que ele e a empresa da qual é sócio não cometem irregularidades. De acordo com ele, não só a sua empresa, mas várias outras, estão sendo investigadas.

"Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios. Todos os sócios sofreram busca e apreensão", afirma o influenciador. "Uma dessas empresas, a que eu sou sócio, foi fundada em 1981, então, ela tem mais de 40 anos de história. É uma empresa linda, onde a minha sócia, com 71 anos de idade, ainda é a grande administradora", diz. "É uma empresa que tem sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais. É uma empresa que trabalha totalmente regulada."

Quem é Renato Cariani?

No Instagram, Renato se apresenta como atleta e professor de Química e Educação Física, atleta profissional, empresário, youtuber e fisiculturista. Ele faz publicações ao lado de personalidades, como apresentadores de TV, cantores e influenciadores, que treinam com ele e também o procuram para perder peso.

Recentemente, ele divulgou nas redes sociais o lançamento de uma loja com produtos que levam seu nome em um shopping localizado na zona sul da cidade de São Paulo. Muitos internautas o parabenizaram e citaram ainda o interesse em conhecer e tirar foto com ele no espaço.

Ele também publica mensagens sobre cosméticos e produtos para barbear que costuma receber em casa. Nas publicações, ele fala sobre os resultados e benefícios dos produtos. Também divulga informações sobre suplementos alimentares à base de proteína.

Em seu canal no Youtube, onde reúne mais de 6,3 milhões de inscritos, o influenciador fitness costuma abordar temas ligados à saúde, alimentação saudável e boa forma do corpo. "Seja disciplinado com o seu corpo, assim como é disciplinado com seu trabalho e compromissos, isso fará de você uma pessoa ainda mais poderosa, produtiva e vencedora."

Com relação aos treinamentos e cursos divulgados no seu site, onde se denomina como "Nação Renato Cariani", ele cita ainda, que além dos treinamentos, há opções de pacotes mensais ou anuais sobre módulos complementos com especialistas que abordam a questão física, mental e profissional.

No Tik Tok, Cariani conta com a participação de mais de 1 milhão de pessoas.