Luciele Di Camargo defende Graciele e Zezé em meio a embate familiar: 'Aprendam a viver a vida'

Luciele Di Camargo resolveu se manifestar publicamente para defender Graciele Lacerda e o irmão, Zezé di Camargo, em meio ao embate vivido pela família por conta de um perfil falso atribuído à noiva do sertanejo, supostamente criado para difamar os familiares.

A mulher de Denilson comentou em uma publicação feita por Gacriele nesta segunda-feira, 11, em que ela desabafa sobre o "tribunal da internet", diz que foi julgada pelas pessoas e afirma que recebeu ofensas nas redes sociais.

"As pessoas precisam aprender que quando apontamos o dedo para uma outra pessoa, outros três estão apontados para nós. Não digo que meu irmão não errou, não posso também concordar que um erro justifica outro. Aliás, quem é da intimidade sabe muito bem das dificuldades vividas por ele, e o quão difícil foi tomar a decisão de recomeçar", escreveu Luciele.

"Agora, gostaria de saber onde está decretado que ele não podia recomeçar? Todas essas pessoas que vem julgar pensam que são uns alecrim dourados e esquecem que o julgamento é de Deus. Aprendam a viver a vida de vocês e usem menos o dedo, tanto pra apontar como para teclar. Já to esperando os haters sem noção gorar meu casamento. Já digo logo, sai de ré satanás", completou.

Veja texto de Graciele Lacerda na íntegra

"Até os maiores bandidos, que cometem crimes hediondos, tem direito a defesa. Tem o direito de se defender. Eu não tive esse direito. O tribunal da internet me julgou. Me condenou e a partir daí foram ofensas diárias, ataques diversos a mim, minha família e ao meu trabalho. Com palavras pejorativas e uma tentativa constante de acabar com a minha vida e o meu psicológico.

Empatia e respeito de alguns nunca existiram por mim. Nunca! Parece que eu não tenho direito a isso, todos tem, menos eu. Mas qual foi o crime que cometi? Amar! Desde que assumimos o nosso relacionamento, eu e o Zezé somos constantemente bombardeados. Se não nos amássemos de verdade, não teríamos suportado tudo isso, e nem estaríamos mais juntos. Pessoas julgam nossas vidas, de forma leviana, acreditam em manchetes sensacionalistas de Instagrans que divulgam fragmentos de informações e as colocam como verdade absoluta.

Pessoas são motivadas a fazerem coisas boas e ruins por inúmeros sentimentos, dos mais genuínos aos mais levianos. E é preciso ter cuidado quando se fala da vida do outro. É preciso ter responsabilidade quando se julga a vida do outro. Eu espero que ninguém passe por tudo que passei, e agradeço a Deus por ter tido fé e pessoas a minha volta me apoiando. Profissionais, amigos e o meu amor, que não soltaram a minha mão nos dias mais sombrios e me fizeram enxergar que tudo passa. Se não fosse por esses, talvez hoje eu nem estivesse mais aqui para contar a minha parte da história."

Entenda a história

No último domingo, 10, Graciele concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, em que assumiu ser a dona da conta falsa, mas disse que ela foi criada para que se defendesse de ataques que sofre nas redes sociais.

Eu não tinha intenção de sacanear ninguém, eu só queria me defender", afirmou Graciele. Conforme o relato, a conta já existe há 10 anos e todos os membros da família sabiam da existência do perfil.

Graciele argumentou que sua equipe era responsável pela conta e ela, com o tempo, se esqueceu de usá-lo. Ainda de acordo com a influenciadora, o perfil era usado para elogiá-la e gerar engajamento em suas publicações.

Ela disse que deixou de ter acesso à conta em abril. Ataques feitos à família de Zezé e expostos por Igor Camargo, filho do sertanejo, datam de junho e a influenciadora nega ter logado no perfil na data. Ela alega que um dos ataques - direcionado a Wanessa Camargo - foi feito enquanto estava em uma viagem a Vitória.

Igor, por sua vez, tomou a decisão de comentar sobre o assunto por Amabylle Eiroa, sua mulher e quem expôs o perfil, estar proibida pela Justiça de falar publicamente sobre o assunto. Segundo Igor, a decisão veio por Amabylle ter sido "mal assessorada" pelo advogado responsável pelo caso à época e ter publicado um documento em segredo de justiça.

Ele ainda argumentou que houve tentativas de resolver o caso internamente em julho e que, na ocasião, Graciele havia dito que Amabylle teria criado um perfil de mesmo nome para realizar os ataques e incriminar a influenciadora.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Graciele para comentar as declarações de Igor, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Igor argumentou que, se a conta fosse usada por um terceiro, Graciele teria percebido por meio de notificações. "As desculpas que vêm não fazem sentido nenhum e causam um conflito familiar que poderia ser evitado", disse ele, que reafirmou que Amabylle não tinha acesso ao perfil.

Por fim, Igor negou que a responsabilidade de Graciele ter perdido um contrato após o caso vir à tona seja de Amabylle. Na sequência, ele publicou um carrossel com os ataques da conta falsa feitos à família e negou que, à época do comentário feito a Wanessa, Graciele tenha viajado.