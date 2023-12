Simony retoma tratamento imunológico contra câncer: Ainda tem mais dois anos pela frente

Simony retomou ao tratamento contra o câncer nesta terça-feira, dia 12, e compartilhou o momento em suas redes. Depois de ter feito todas as sessões de quimioterapia e encerrado essa fase, a cantora agora volta a fazer imunoterapia para prevenir outras complicações. O tratamento havia sido interrompido por conta de uma toxidade nos rins.

A artista publicou uma foto e legendou contando sobre os novos passos a serem dados:

Hoje graças a Deus retomo meu tratamento. Como vocês sabem tive uma toxidade nos rins e por isso fui obrigada a parar com a imuno. Hoje é dia de agradecer a Deus mais uma vez por me permitir estar aqui e poder seguir com meu tratamento, que ainda tem mais 2 anos pela frente.

E não mediu os agradecimentos àqueles que a apoiaram:

Eu sou só gratidão sempre. Meus filhos, meu marido, minha mãe, minha família e vocês que de longe me dão tanto amor. Vamos em frente UM DIA DE CADA VEZ. Eu posso, eu acredito, eu consigo. Observação: Continuo zerada, vou repetir os exames em fevereiro., concluiu.