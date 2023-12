Replan atinge recorde de 97,7% de disponibilidade operacional em outubro, diz Petrobras

A Petrobras informou nesta terça-feira, 12, que a Refinaria de Paulínia (Replan-SP) atingiu, em outubro, o índice recorde de 97,7% de Disponibilidade Operacional (DO).

A Replan é a maior refinaria do sistema Petrobras em capacidade de processamento de petróleo, sendo responsável pela produção de cerca de 25% de todos os derivados de petróleo produzidos no sistema, suprindo mercados no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil.

O indicador de DO mede a disponibilidade dos ativos da Petrobras em relação à sua capacidade de referência, depois de computadas perdas de capacidade por fatores inerentes à operação.