Doação online: saiba como ajudar famílias em situação de vulnerabilidade

O Instituto Conecta Brasil, Organização de Sociedade Civil (OSC), abriu novas campanhas sociais de doações, que visam ajudar famílias em situação de vulnerabilidade e comunidades localizadas nos estados de Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná e São Paulo.

Ao todo, são 23 campanhas online em andamento do Instituto Conecta Brasil, que contemplam doações de leite, cestas básicas, materiais de construção e brinquedos para crianças e famílias.

“As pessoas que desejam ajudar nas campanhas do Instituto podem fazer doações a partir de R$ 1. Os valores arrecadados são convertidos nos itens divulgados em cada campanha, que diferem a depender da causa e do público-alvo”, explica Isabela Mendes, head de gestão de projetos sociais do Conecta Brasil.

O Instituto Conecta Brasil já realizou a entrega de 19,1 mil cestas básicas, 6,5 mil brinquedos, 6,9 mil kits de material escolar e 1,5 mil litros de leite em todo o território nacional.