Pouso suave está cada vez mais possível, afirma secretária do Tesouro dos EUA

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse nesta terça-feira que a economia norte-americana parece estar caminhando para um pouso suave "cada vez mais possível", visto que a inflação está em ritmo de queda, enquanto o crescimento econômico segue alto e a taxa de desemprego não está caindo tanto.

Em evento do Wall Street Journal, Yellen destacou que "não é necessário ter desemprego elevado para baixar a inflação", e pontua que não tem visto provas de que a desaceleração da inflação vai estagnar, visto que as expectativas de inflação estão controladas e as taxas de juros têm dado conta de controlar o avanço de preços, apesar de que o nível de preços segue muito alto, com destaque para o setor imobiliário.

"Não há motivos concretos para acreditarmos que essa última parte na luta contra a inflação será mais difícil", afirmou a secretária.