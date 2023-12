Pyong Lee nega acusações de violência doméstica: Sei quem eu sou

Em um vídeo publicado nas redes sociais na última segunda-feira, 11, o influenciador Pyong Lee negou as denúncias feitas por sua ex-esposa Sammy Sampaio de que ela teria sido vítima de violência doméstica durante seu casamento com o ex-BBB.

Entre idas e vindas do relacionamento, os influenciadores se casaram em agosto de 2019 e viveram quase três anos juntos. Da união veio o filho do casal Jake, de 3 anos de idade.

Durante a Farofa da Gkay, evento em que Pyong marcou presença, Sammy foi às redes sociais desabafar sobre a relação com o pai do seu filho:

-Quero construir minha carreira, realizar meus sonhos. Sou uma pessoa também. Nunca expus violência doméstica, processo judicial, um monte de B.O da época. Vocês acham que eu ia fazer post relacionado a ele agora? Para de vincular minha vida com ele, não tem nada a ver.

A influenciadora não deu mais detalhes sobre o que ocorria no relacionamento, mas fãs de ambos começaram a cobrar Pyong a se posicionar.

Foi aí que Pyong decidiu gravar um vídeo negando as acusações da ex-companheira:

-Quero deixar claro de forma bem objetiva que nunca houve nenhuma violência doméstica. Nunca houve, ponto. Vocês precisam parar de acreditar em tudo o que vocês veem na internet.

Acusado também por alguns internautas de não ser presente na criação do filho, Pyong rebateu afirmando que cumpre todas as obrigações de pai, desde financeiras até as afetivas.

O influenciador ainda fez questão de mandar uma mensagem para as pessoas que estavam o atacando:

- Quem são vocês que ficam apontando o dedo e julgando os outros? São santos, certinhos, nunca erraram na vida, nem de fato sabem a verdade. [...] Vocês me julgam pelos posts e opiniões de página, sendo que nem me acompanham para ver o meu tempo com meu filho, o tipo de relacionamento que eu tenho, os compromissos que eu tenho com ele.