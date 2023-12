Susana Werner denuncia abuso patrimonial em meio a divórcio de Júlio César: Cárcere privado de rico?

Susana Werner anunciou o divórcio de Júlio César no último domingo, dia 10, e, ao que tudo indica, desde então está tendo dificuldades para ter acesso ao dinheiro do casal e, assim, pagar os advogados. Na madrugada desta terça-feira, dia 12, a empresária compartilhou um desabafo sobre o possível abuso patrimonial que está sofrendo:

Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal... Vocês sabem bem e obviamente me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já é 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico? Abuso patrimonial é isso para quem ainda não entendeu.

Na sequência, Susana informou que não deseja conversar com a imprensa, pois apenas quer conseguir pagar os profissionais que darão continuidade ao processo de separação:

Não vou dar entrevistas. Só quero meu direito de sair logo dessa situação. Deus sabe de todas as coisas. Amo demais meu futuro ex-marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado... Homens sejam honestos com suas ex mulheres, tenham dignidade, pelo menos no fim.

A empresária ainda explicou que ela e o ex-goleiro casaram em comunhão total de bens, já que, antes do casamento, era ela quem costumava prover a maior parte do dinheiro que eles usavam. Além disso, eles moravam em uma casa que estava no nome dela e ela também foi responsável por pagar toda a cerimônia de casamento. Porém, depois disso, eles decidiram unir forças e construir juntos um novo futuro.

Sim, casamos com comunhão parcial de bens. Não, ele não tinha nada antes do casamento. Sim, começamos morando em minha casa e sim paguei nosso casamento. Sim, o dinheiro que construímos juntos é nosso! Não tínhamos nada e hoje tudo que temos é meu e dele, mas só ele tem acesso e só ele gere, por um grande erro meu.

Susana é dona de alguns salões de beleza, mas explicou que ainda não teve retorno de tudo que investiu, portanto, ainda não consegue tirar um salário do trabalho com as clientes.

Não, os meus salões ainda não dão lucro, são bebês, comecei os salões há poucos anos, dois, e entramos no ponto em que se paga, portanto ainda não tiro meu salário. Sim, sou totalmente dependente do dinheiro do fruto do nosso patrimônio ainda, mas trabalho muito há anos para conseguir crescer mais e mais com a Queens Life Beauty que já tá fazendo bastante sucesso!

No final do longo desabafo, a empresária explicou que ainda ama o ex-marido, mas acredita que outras pessoas estejam o influenciando a tomar decisões para prejudicá-la ao longo do divórcio:

Para completar, amo demais o Julio, mas tenho a certeza de que por trás dele tem pessoas que o tentarão manipular. Espero poder continuar meu caminho com muito trabalho, que é o que eu mais faço na vida e que o retorno venha logo, pois só Deus sabe o quanto eu mereço e sair dessa relação de cabeça erguida e de forma consensual, conforme acordado há algumas semanas.

Mas, apesar de todas as polêmicas e desabafos, o casal ainda mantêm as fotos em família nas redes sociais.

Em meio as polêmicas que estão sendo levantadas com o ex-marido Júlio César, Susana enfrentou mais um rumor que se provou não ser verdadeiro. Acontece que informações de que a filha da atriz teria parado de segui-la começaram a rodar a web.

Porém, na lista de seguidores de Giulia e de Cauet, o nome de Susana segue entre as pessoas que são seguidas pelos herdeiros, afastando qualquer rumor de uma possível briga entre eles.

Giulia Werner, de 18 anos de idade, é a filha caçula de Susana e Júlio César. A jovem é irmã de Cauet, de 21 anos de idade. Ambos são frutos do relacionamento de quase 20 anos do antigo casal.