Bárbara Evans conta que cicatriz de cesárea abriu após susto com a filha

Bárbara Evans enfrentou momentos de tensão com a pequena Ayla. Acontece que a criança se engasgou com pedaços de amendoim e precisou passar por uma cirurgia de emergência para a retirada do alimento dos pulmões.

Nos Stories, Bárbara explicou que ela e a filha estavam almoçando perto de casa e que a pequena não costuma consumir amendoins, porém, nesse dia, foi oferecido a ela. Apesar do alimento ser sem casca, Ayla acabou se engasgando e chegou a vomitar alguns pedaços, mas outros acabaram indo para as vias aéreas da criança.

Ayla passou por um raio-x no hospital, onde foi constatado que ela estava bem, porém, a mamãe-coruja não confiou no diagnóstico e pediu para a pediatra da bebê dar uma olhada nos exames. Foi então que a médica informou que seria prudente fazer uma broncoscopia, um procedimento cirúrgico com anestesia, para acessar os canais respiratórios.

Vale lembrar que Bárbara deu à luz gêmeos há menos de 20 dias e segue em recuperação da cesárea. Também nos Stories, a modelo contou que a cicatriz do nascimento de Álvaro e Antônio acabou abrindo um pouquinho por conta de todo o estresse que ela enfrentou:

- Nesse vuco-vuco todo, desses acontecimentos, até a minha cicatriz da cesariana abriu, gente. Mas nada de mais. Estou passando uma pomada, vamos ver. Vida de mãe é isso, bem-vinda.

Na última segunda-feira, dia 11, Bárbara recebeu a mãe, Mônique Evans, em casa, para conhecer os netos pela primeira vez e compartilhou que está recebendo a ajuda da mesma para conseguir cuidar das crianças. A modelo também passou a noite com Ayla no hospital:

- Ontem ela fez fisioterapia de noite no pulmão. Vamos fazer todos os dias nesses primeiros para ver se ela melhora. Falaram que ela não pode chorar muito. Então, vamos tomar todo o cuidado do mundo.