Por R$ 300 e com bateria que dura 12 dias, Nokia 110 4G chega ao Brasil

O Grupo Rcell distribuidora de smartphones, games e informática, anunciou a distribuição do novo Nokia 110 4G. Pé de boi e de baixo custo (R$ 300), o aparelho que pode ser utilizado no dia a dia, como backup, detox digital, emergências e chega às prateleiras este mês (dezembro).

O Nokia 110 4G é equipado com suporte de voz 4G e HD. O modelo tem ainda tecnologia de exibição IPS, que proporciona mais clareza e facilidade de navegação ao enviar mensagens de texto, utilizar a internet ou jogar.

Além disso, conta com uma bateria de longa duração, que oferece até oito horas de conversação (4G) e até 12 dias em standby – além de disponibilizar o modo de economia de bateria.

Design

O design familiar – mas contemporâneo – do Nokia 110 4G foi submetido a testes de durabilidade para criar um dispositivo capaz de lidar com diversas situações, desde chamadas de trabalho a fins de semana em festivais.

O padrão nano-texturizado azul do aparelho proporciona forte aderência e acabamento fosco, enquanto o revestimento cerâmico em roxo é mais macio ao toque e oferece melhor resistência contra arranhões.

O Nokia 110 4G possui um teclado grande para uma sensação mais tátil que facilita o envio de mensagens de texto. Sua tecnologia de exibição IPS, geralmente utilizada em telas LCD de smartphones, oferece melhores ângulos de visão e reprodução de cores aprimoradas para uma visão mais nítida.

Celular é voltado para quem deseja um telefone pé de boi / Crédito da foto: Divulgação – Nokia

Bateria duradoura

Uma bateria de longa duração (1450 mAh) significa 8 horas de conversação e 12 dias em standby, para que você possa viajar por mais tempo sem se preocupar em encontrar um lugar para carregar.

A implantação do recurso Battery Saver permite que você passe ainda mais tempo entre as cargas para aproveitar o MP3 player, jogos pré-carregados, incluindo Snake, e tirar e compartilhar fotos usando a câmera traseira com confiança (requer um cartão MicroSD, vendido separadamente).

Recursos fáceis de usar

A simplicidade está na essência do Nokia 110 4G. Sua fonte grande de 16 pontos facilita a leitura de textos e a localização de nomes nos contatos. Caso seja necessário, é possível aumentar ainda mais o tamanho da fonte, e usar a função Zoom UI para aproximar as informações na tela.

O Nokia 110 4G é um dispositivo que movimenta o mercado mesmo com uma proposta mais conservadora de design. Seu padrão nano proporciona uma sensação tátil confortável e um acabamento sofisticado.

Outro ponto importante é o suporte de voz 4G e HD, que proporciona maior clareza, fazendo com que os usuários sintam como se estivessem na mesma sala que a outra pessoa, melhorando significativamente a experiência de comunicação.

O Nokia 110 4G também conta com conectividade bluetooth, uma lanterna integrada, rádio FM (com acesso sem fio e com fio) e um navegador de internet Opera Mini, que permite o acesso à web de forma rápida e segura, enquanto economiza até 90% dos dados.