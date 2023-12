Zahara, artista que cantou para Nelson Mandela, morre aos 36 anos de idade

Muitas celebridades nos deixaram no ano de 2023. A cantora sul-africana Zahara morreu aos 36 anos de idade. Em uma publicação nas redes sociais da artista, a família compartilhou a triste notícia:

É com pesar e profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nossa amada filha, irmã e amiga, Zahara. Cercada pela família e entes queridos, Zahara partiu deste mundo na segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Ela era uma luz pura e um coração ainda mais puro neste mundo. Um farol de esperança, um presente e uma bênção para nós e inúmeras pessoas ao redor do mundo. Uma figura lendária no mundo da música, Zahara tocou de forma notável a vida de milhões de pessoas com o seu extraordinário dom e paixão pela música. Ela deixa uma marca indelével na indústria musical e um legado que ressoará para sempre em nossos corações e almas. Uma vida tão lindamente vivida merece ser lindamente lembrada. Que possamos lembrar de Zahara não com tristeza, mas com histórias de cura, alegria, bondade e inspiração que ela nos trouxe através de sua vida e de sua música. Que ela descanse em paz eterna e que suas melodias continuem a ecoar em nossos corações para sempre.

Zizi Kodwa - Ministro do Esporte, Artes e Cultura da África do Sul - lamentou no X - antigo Twitter:

Estou muito triste com o falecimento de Zahara. Minhas mais profundas condolências à família Mkutukana e à indústria musical sul-africana. O governo já está com a família há algum tempo. Zahara e sua guitarra tiveram um impacto incrível e duradouro na música sul-africana.

Um dos momentos mais marcantes da carreira da cantora foi ter sido convidada por Nelson Mandela para cantar em sua casa no ano em que ele morreu. Zahara enfrentava problemas de saúde e chegou a ser hospitalizada, mas a causa de sua morte não foi revelada.