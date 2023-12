Preta Gil se emociona ao falar da ajuda de Gominho no tratamento contra o câncer: Eu tava muito abandonada mesmo

Preta Gil se debruçou em lágrimas ao participar do Encontro com Patrícia Poeta nesta segunda-feira, dia 12. Essa foi a primeira aparição na TV da cantora desde que ela anunciou o fim do tratamento contra o câncer.

Durante a conversa, Preta agradeceu o carinho que recebeu dos fãs e admiradores nas redes sociais durante todo o processo de tratamento.

Para surpresa de Gil, Gominho, o amigo que ficou ao lado dela durante quase toda a recuperação, também foi convidado por Patrícia para falar um pouco sobre essa fase difícil.

Com isso, Gominho relatou que pediu demissão de seu trabalho em Salvador para ajudar a amiga.

- Vi ela o dia inteiro no sofá, sem conseguir beber água, sem conseguir comer. E ela sozinha, contou ele ao explicar sua motivação para se mudar para a casa da cantora.

Concordando com o amigo, Preta se emocionou muito e disse:

- Eu tava muito abandonada mesmo, eu tava sofrendo muito, eu não tava conseguindo enxergar.

Vale lembrar que foi nesse período que Preta passava por uma crise no casamento com Rodrigo Godoy. Os dois anunciaram o fim do relacionamento pouco depois da cantora revelar o diagnóstico.