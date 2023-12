Santo André fica entre as três melhores cidades do Brasil em sustentabilidade

Santo André foi um dos destaques da etapa nacional do prêmio Band Cidades Excelentes entregue nesta segunda-feira (11) em Brasília. A cidade ficou entre as três finalistas na categoria "sustentabilidade" entre os municípios com mais de 100 mil habitantes.

As ações da Prefeitura de Santo André voltadas ao desenvolvimento sustentável já tinham sido reconhecidas no dia 12 de novembro, quando a cidade foi a vencedora da etapa estadual da premiação, na mesma categoria.

"Sustentabilidade é uma das nossas prioridades desde o início da gestão e as diversas iniciativas nesta área têm ganhado cada vez mais destaque, inclusive nacionalmente, se tornando exemplo de políticas públicas para todo o país", afirma o prefeito Paulo Serra.

A premiação, promovida pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila, visa incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública.

Entre as iniciativas que levaram Santo André a ganhar o prêmio na etapa estadual e ser finalista na fase nacional está o Moeda Verde, realizado pelo Fundo Social de Solidariedade e pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). O programa, que troca recicláveis por hortifrúti, completa seis anos de existência neste mês beneficiando 26 comunidades. Desde 2017, mais de 1,3 mil toneladas de resíduos foram recolhidas e aproximadamente 260 toneladas de alimentos foram entregues.

Outra ação em destaque é o projeto de instalação do complexo de usinas fotovoltaicas, realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. As obras estão em andamento e resultarão na geração de energia limpa, além de economia na conta de luz de prédios públicos.

O programa Moeda Pet, que troca recicláveis por rações para cães e gatos, também foi levado em consideração. A iniciativa existe desde 2019 e é uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente com o Banco de Rações do Fundo Social de Solidariedade e o Semasa.

Outra iniciativa é o programa Ponto Limpo, que combate o descarte irregular de resíduos. Neste projeto, o Semasa atua na sensibilização dos munícipes visando a destinação correta de resíduos e incentivando a participação no processo de revitalização de áreas degradadas. A cidade realiza ainda os projetos socioambientais Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica, promovidos por meio de doações nas Estações de Coleta.

IGMA - A avaliação dos municípios foi feita com base no ranking do IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), plataforma que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país. A ferramenta é estruturada com base em inteligência artificial que, a partir de algoritmos, consolida os resultados de 67 indicadores em uma única nota final.