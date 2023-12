Iga Swiatek é eleita pela segunda vez consecutiva a melhor tenista do mundo

A polonesa Iga Swiatek foi eleita pela segunda vez consecutiva a melhor tenista do ano. Aos 22 anos, a atleta, número 1 do ranking da WTA, foi campeã de Roland Garros e do WTA Finals. Tomaz Wiktorowski, seu treinador, foi apontado como o melhor de 2023.

Depois de ser finalista do Aberto da Austrália juvenil, a russa Mirra Andreeva foi apontada como a 'revelação'. Ela subiu mais de 300 posições e terminou em 57º lugar.

Com títulos em títulos em Palermo e Zhengzhou, a chinesa Qinwen Zheng terminou como 15ª do mundo e ficou com o prêmio de a jogadora que mais evoluiu na temporada.

Já o 'melhor retorno' foi para a ucraniana Elina Svitolina, semifinalista em Wimbledon e 25ª do ranking. Ela ficou afastada das quadras por um ano para ser mãe.

Já nas duplas, as eleitas foram a australiana Storm Hunter e a belga Elise Mertens, campeãs de dois WTA 1000 e finalistas em Wimbledon.