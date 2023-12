Internautas se emocionam com homenagem feita a Leandro durante o especial Amigos 20 Anos

Na noite da última segunda-feira, dia 11, o especial de Natal Amigos 20 Anos emocionou os telespectadores com as homenagens feitas a Leandro, irmão de Leonardo que morreu em 1998 aos 36 anos de idade.

O especial, que também contou com a presença de Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó, foi exibido pela TV Globo com a presença de diversos hits que marcaram a carreira dos artistas. Algumas das músicas cantadas por eles foram No Dia em que Eu Saí de Casa, É o Amor, Não Aprendi a Dizer Adeus e Evidências.

No entanto, foi no momento que eles se juntaram para cantar Mano que todos foram tomados de emoção. Enquanto as duplas entoavam a canção juntas, Leonardo cantou sozinho enquanto fotos do irmão eram exibidas ao fundo. Nas redes sociais, internautas expressaram os sentimentos de ter acompanhado o momento na televisão.

Quase chorando vendo o Leonardo chorando, olhando para o céu e cantando Mano em homenagem ao Leandro, escreveu uma pessoa.

As homenagens ao Leandro nesse Especial Amigos... Que falta ele faz na música brasileira, gente, disse outra.

Engraçado como eu estou velha, era adolescente no auge deles, mas muito da galera que tá ali nem chegou conhecer Leandro Amigos e só quem viveu sabe como foi triste quando ele morreu, lamentou uma terceira.

Bom dia só para quem chorou com o especial Amigos 20 Anos ontem, expressou mais uma.