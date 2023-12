Testes do 33Giga: conheça os melhores eletrônicos de 2023

Ao longo do ano, a equipe do 33Giga testou uma série de produtos, como smartphones, headphones, assistentes virtuais e mais. Na galeria, você confere os XX melhores eletrônicos de 2023. Se interessou por algum? É só clicar no link para conferir o review completo.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Caixa de som Lity B11. Avaliação pode ser conferida em https://bit.ly/3GzJzFu Caixa de som Lity B11. Avaliação pode ser conferida em https://bit.ly/3GzJzFu × Climatizador de mesa Mini Cooling Fan. Teste disponível em https://bit.ly/3TdGvpW Climatizador de mesa Mini Cooling Fan. Teste disponível em https://bit.ly/3TdGvpW × VAIO TL 10. Acompanhe o teste em https://bit.ly/485znjJ VAIO TL 10. Acompanhe o teste em https://bit.ly/485znjJ × Lenovo Thinkplus Xt80. Confira a avaliação completa em https://bit.ly/47EjDUZ Lenovo Thinkplus Xt80. Confira a avaliação completa em https://bit.ly/47EjDUZ × Haylou X1 2023. Veja o review do 33Giga em https://bit.ly/46PohON Haylou X1 2023. Veja o review do 33Giga em https://bit.ly/46PohON × Haylou Solar Lite. Acompanhe a avaliação completa em https://bit.ly/45C52Z6 Haylou Solar Lite. Acompanhe a avaliação completa em https://bit.ly/45C52Z6 × Tronsmart Halo 100. Acesse o teste em https://bit.ly/3LbZtbK Tronsmart Halo 100. Acesse o teste em https://bit.ly/3LbZtbK × Nandme NX 8000. O review do 33Giga está em https://bit.ly/3Ley1dj Nandme NX 8000. O review do 33Giga está em https://bit.ly/3Ley1dj × Infinix NOTE 30 5G. Veja o teste completo em https://bit.ly/3sPbXzx Infinix NOTE 30 5G. Veja o teste completo em https://bit.ly/3sPbXzx × Haylou Watch 2 Pro. A avaliação está disponível em https://bit.ly/3sFRg9s Haylou Watch 2 Pro. A avaliação está disponível em https://bit.ly/3sFRg9s × Toca-discos XTD-67, da Polyvox. Acompanhe o review da redação em https://bit.ly/3qU0rTf Toca-discos XTD-67, da Polyvox. Acompanhe o review da redação em https://bit.ly/3qU0rTf × Lity TWO-200. Confira o teste em https://bit.ly/3P5ShPA Lity TWO-200. Confira o teste em https://bit.ly/3P5ShPA × Maono HD300T e Maonocaster AME2. Veja a avaliação do 33Giga em https://bit.ly/44AOlfm Maono HD300T e Maonocaster AME2. Veja a avaliação do 33Giga em https://bit.ly/44AOlfm × Haylou Solar Plus RT3. O review está disponível em https://bit.ly/3Esy1mh Haylou Solar Plus RT3. O review está disponível em https://bit.ly/3Esy1mh × Chrono CRK-100, da Lity. O teste completo você vê em https://bit.ly/45C47rC Chrono CRK-100, da Lity. O teste completo você vê em https://bit.ly/45C47rC × Soundcore A20i, da Anker. Acompanhe a avaliação em https://bit.ly/3Z6ftlb Soundcore A20i, da Anker. Acompanhe a avaliação em https://bit.ly/3Z6ftlb × Soundcore P20i, da Anker. Confira o teste do 33Giga em https://bit.ly/44KMtRc Soundcore P20i, da Anker. Confira o teste do 33Giga em https://bit.ly/44KMtRc × Roku Express 4K. Veja o review completo em https://bit.ly/3PsNYiA Roku Express 4K. Veja o review completo em https://bit.ly/3PsNYiA × Samsung UHD 4K CU7700. Confira o review do 33Giga em https://bit.ly/3J9Fbym Samsung UHD 4K CU7700. Confira o review do 33Giga em https://bit.ly/3J9Fbym × Tronsmart T7 Lite. O teste está disponível em https://bit.ly/3PgdasO Tronsmart T7 Lite. O teste está disponível em https://bit.ly/3PgdasO × Haylou S35 ANC. Acompanhe a avaliação completa em https://bit.ly/3qyqZsl Haylou S35 ANC. Acompanhe a avaliação completa em https://bit.ly/3qyqZsl × Tronsmart Bang SE. Veja o review em https://bit.ly/3P6FJJe Tronsmart Bang SE. Veja o review em https://bit.ly/3P6FJJe × XBOOM Go XG9 Power, da LG. Confira o teste do 33Giga em https://bit.ly/3J6zVLW XBOOM Go XG9 Power, da LG. Confira o teste do 33Giga em https://bit.ly/3J6zVLW × Infinix Note 12 Pro. Review está disponível em http://bit.ly/3FDHR5L Infinix Note 12 Pro. Review está disponível em http://bit.ly/3FDHR5L × Huawei Watch Fit 2. Acompanhe o teste completo em http://bit.ly/3Lx2EvD Huawei Watch Fit 2. Acompanhe o teste completo em http://bit.ly/3Lx2EvD × Huawei Band 7. Confira o review do 33Giga em http://bit.ly/42r9F73 Huawei Band 7. Confira o review do 33Giga em http://bit.ly/42r9F73 × Linha Multilaser Liv: Câmera Robô Inteligente Full HD Wi-Fi, Plugue de Tomada Inteligente Wi-Fi, Sirene com Sensor de Temperatura Inteligente Wi-Fi e Sensor de Abertura Inteligente Wi-Fi. Veja o teste em http://bit.ly/3Ttmdqt Linha Multilaser Liv: Câmera Robô Inteligente Full HD Wi-Fi, Plugue de Tomada Inteligente Wi-Fi, Sirene com Sensor de Temperatura Inteligente Wi-Fi e Sensor de Abertura Inteligente Wi-Fi. Veja o teste em http://bit.ly/3Ttmdqt × Soundcore Life Q30. Confira a avaliação do 33Giga em http://bit.ly/3DgdGjK Soundcore Life Q30. Confira a avaliação do 33Giga em http://bit.ly/3DgdGjK × Fita LED inteligente, da Multilaser. Veja o teste em http://bit.ly/3Jnxx4J Fita LED inteligente, da Multilaser. Veja o teste em http://bit.ly/3Jnxx4J × Kindle 11ª Geração. Acesse o teste completo em http://bit.ly/3DlSWar Kindle 11ª Geração. Acesse o teste completo em http://bit.ly/3DlSWar × LG XBOOM 360 RP4. O review está disponível em http://bit.ly/3XHRXte LG XBOOM 360 RP4. O review está disponível em http://bit.ly/3XHRXte × Microfone Fifine Amplitank K688. Confira o teste em http://bit.ly/3Dibl8c Microfone Fifine Amplitank K688. Confira o teste em http://bit.ly/3Dibl8c ×