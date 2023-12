Palavra do Leitor - 12 de novembro de 2023

Comunismo

Cor vermelha comunista? Estou sendo atacado pela esquerda e por parte de uma imprensa vermelha. Dizem que meu mandato se resume a sugerir a troca da cor de um símbolo da cidade (do vermelho para o azul), porém preciso lembrá-los: em apenas três anos de mandato, fui o vereador mais econômico. Não uso carro oficial, verba de gasolina, telefone, cartas e selos de correspondência. Até o momento, mais de meio milhão em economias acumuladas por mim! Fiz mais de 200 fiscalizações presenciais nas UPAs, UBSs, hospitais, escolas, creches, bairros, parques, o que resultou em indicações e melhorias a todos que usam o serviço público da cidade. Mais de 50 PLs apresentados, com destaque aos que incentivam o empreendedorismo, geração de empregos, modernização da gestão municipal em todas as áreas, projetos conservadores, como a proibição de banheiros unissex nas escolas públicas da cidade. Mantenho-me como o maior combatente do PT e da esquerda na Câmara e na cidade, aprovando projetos que a esquerda é contra, derrubando projetos que a esquerda é a favor e enfrentando a pressão de militantes e sindicalistas de esquerda, honrando assim cada voto que obtive para ingressar na Câmara. Obtive mais de R$ 15 milhões em emendas para a cidade, para as áreas de saúde, segurança, educação, esportes e entidades filantrópicas de Santo André. Recursos usados para manutenção e construção de hospitais, para reforçar a Guarda Municipal com veículos, motos, drones, armas e munições. Para os jogos escolares e da terceira idade, para projetos de capacitação técnica para jovens mais necessitados, que poderão ter uma profissão de alto nível através do investimento. Já atendi mais de 1.500 pedidos de melhorias feitos no meu gabinete diretamente pelos moradores, e outros 500 que eu mesmo identifiquei e encaminhei no dia a dia do trabalho. Doei um salário inteiro para compras de cestas básicas durante a pandemia, mensalmente faço doações e ações sociais em prol dos mais necessitados. Combato o aumento de impostos, luto pelo diminuição da máquina pública e cobro para que os serviços públicos melhorem a cada dia! Resultando numa cidade com muito mais qualidade para quem aqui tem o privilégio de morar. Eu amo Santo André, nasci na cidade! Valorizo as cores de nossa bandeira! A minha missão é contribuir para que nossa cidade não pare de avançar! Aceito as críticas, porém reforço, não gosto da cor vermelha (ah, talvez goste dela na Coca-Cola, na roupa do Papai Noel! Mas não gosto dessa cor quando ligada ao comunismo!). Porém isso é extremamente pequeno perante os desafios que nossa querida Santo André tem no decorrer de cada dia! Aliás, perante tantos projetos e trabalhos, me espanta que os menos relevantes são os que mais geram notícias e discussões.

Márcio Colombo

Vereador de Santo André

Morando na Argentina

‘Morando não foi convidado de Milei, afirma bolsonarista’ (Política, ontem). O presidente da Argentina conversa até com cachorro morto! Por que não conversaria com Bolsonaro e Morando?

Jairo Giffoni

do Instagram

Paul McCartney

Quase três horas ininterruptas de vibração, energia, alegria, risos e lágrimas. Show contagiante e emocionante, uma inesquecível e verdadeira viagem no tempo. Faço questão de repetir aqui as mesmas palavras que disse quanto ao show de 2014: Thank you Sir Paul McCartney!

Vanderlei Retondo

Santo André





Boas Festas

