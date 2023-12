Federação Turca de Futebol suspende jogos da liga após agressão ao árbitro

A Federação Turca de Futebol suspendeu todos os jogos da liga no país depois que o presidente de um clube deu um soco no rosto de um árbitro no final de uma partida da primeira divisão.

O presidente do MKE Ankaragucu, Faruk Koca, atacou o árbitro Halil Umut Meler em campo na segunda-feira, após o apito final do empate por 1 a 1 contra o Caykur Rizespor na Super Lig.

O árbitro, que caiu no chão, ficou com um inchaço abaixo do olho esquerdo e também levou chutes na confusão ocorrida quando torcedores invadiram o campo após o gol de empate do Rizespor no último minuto.

A federação anunciou a suspensão de todos os jogos da liga por tempo indeterminado após realizar uma reunião de emergência para tratar da violência.

"Este ataque é lamentável e vergonhoso em nome do futebol", disse o presidente da federação, Mehmet Buyukeksi, após a reunião. "Dizemos que basta", acrescentou, salientando que todos os envolvidos serão punidos.

Buyukeksi também atribuiu o ataque à cultura turca de desprezo pelos árbitros. "Todos aqueles que atacaram os árbitros e encorajaram outros a cometer crimes são cúmplices deste ataque desprezível", disse o dirigente. "As declarações irresponsáveis dos presidentes de clubes, dirigentes, treinadores e comentaristas de televisão contra os árbitros abriram o caminho para este ataque."

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, também condenou o ataque. "Esporte significa paz e fraternidade. O esporte é incompatível com a violência. Nunca permitiremos a violência no desporto turco", escreveu ele nas redes sociais.

Koca, que supostamente sofria de problemas cardíacos, foi hospitalizado por precaução, mas será detido quando receber alta, disse o ministro do Interior, Ali Yerlikaya. Duas outras pessoas que atacaram Meler no campo foram presas para interrogatório, acrescentou.

Meler foi internado em um hospital com uma pequena fratura perto do olho esquerdo, fruto do soco recebido, mas seu estado de saúde não é grave.