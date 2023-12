Angélica diz que não vetou candidatura de Luciano Huck à presidência, mas afirma: Eu não sou um ser político

Angélica participou do Roda Viva na última segunda-feira, dia 11, e acabou respondendo perguntando sobre a possível carreira política de Luciano Huck. Vale lembrar que o apresentador do Domingão chegou a ser cogitado nas Eleições de 2022.

- É difícil [fala de primeira-dama] porque a gente tem que ter referência... Eu não sou um ser político como o Luciano é. Então, é claro que eu estaria do lado dele, acompanhando nessa missão, porque eu acho que é uma missão mesmo quando a pessoa se torna um Presidente da república, mas eu teria que me adaptar a essa situação. Pra isso, eu teria que ter referências pra eu saber a forma. Pensei em qual primeira-dama que me inspiraria. Dona Ruth seria porque ela é uma mulher inteligentíssima. Ela poderia até ser uma inspiração, mas tudo no campo de imaginar como. Eu estaria do lado dele, seria ativa nos assuntos que me, de alguma forma, fazem brilhar os olhos.

Ao ser questionada se teria vetado a candidatura do marido à Presidência da República, a apresentadora negou e afirmou:

- Jamais. Acho que da mesma forma que ele me apoia pra tudo que vai acontecer, o 50 & Tanto [Globoplay] é uma ideia dele inclusive, e a gente está junto em tudo. Eu acho que isso é uma missão, não é uma coisa que a pessoa fala: vou ser presidente ali. É uma coisa que se ele tiver que ser, é uma coisa muito séria e acredito na política. A gente não pode estar vivendo um momento político, mas a política é a única forma de você realmente impactar o maior número de pessoas de forma positiva e acredito nisso.

E continua:

- O Luciano é um ser político, como já falei, e jamais ia tolir ele dessa forma, e se o país estivesse precisando, muito mesmo. A gente conversava muito e, claro, temos três filhos pequenos, isso a gente levou em consideração também. Existe toda uma estrutura ali, mas se ele tivesse que ir eu nunca falaria não vai ou as crianças não querem. De jeito nenhum, a gente nunca fez isso, não faria e ele não faria [comigo]. Acredito que a decisão dele foi muito correta porque hoje ele vive o maior desafio da vida dele também e está muito feliz.