Participantes de A Fazenda 15 passam madrugada pensando em estratégias de voto

O jogo não pode parar! Cada dia mais próximos da final de A Fazenda, os participantes do reality rural precisam se manter firme e fortes no jogo e estar sempre atentos a estratégias. Na madrugada desta terça-feira, dia 12, WL falou com os aliados sobre em quem ele acha que todos deveriam votar.

Reunido na casa da árvore com os Crias, o influenciador levantou a possibilidade de depositar seus votos em André. No entanto, apenas WL, Tonzão e Lily não conseguem mandar o ator para a Roça e precisam de mais pessoas.

- A gente tem que ver se mais alguém vai votar nele, disse WL.

Em mais uma de suas conversas recheadas de desabafos e reflexões Cezar Black, Shay confessou não ter mais paciência para Jaque.

- A essa altura do campeonato, especialmente com Jaquelline, eu não tenho paciência. É uma pessoa que geralmente as coisas dão efeito reverso nela.

Durante o bate-papo, ao qual Radamés também se juntou, o enfermeiro disse que gostaria de ver WL e Lily na Roça por nunca terem ido antes.

- Se a pessoa não foi pra Roça, como a gente pode saber se o Brasil quer que ela fique ou não? Todos nós já fomos, oito pessoas já foram para a Roça, o Brasil trouxe as oito de volta. Quantas não foram? Duas. Irmão, a gente está praticamente na final. Não é pecado nenhum falar: Só vocês que não foram para o julgamento. Yuri não tinha ido, foi e saiu. É só seguir a lógica do jogo. Minha opinião é essa.

Lily já estava se preparando para dormir na Baia quando acabou chamando a atenção de WL:

- Para de pisar na minha cama com esse pé imundo.

Em seguida, a peoa pegou alguns lenços para limpar seu colchão, ao que o influenciador reagiu.

- É muito patricinha.