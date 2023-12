Após reencontrar com o filho, Alexandre Correa se surpreende com fala do menino: Eu sou o homem da casa agora

Alexandre Correa usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 11, para compartilhar que reencontrou o filho, Alezinho, de nove anos de idade. O empresário não via a criança há um mês, quando foi acusado por Ana Hickmann de violência doméstica.

Ao compartilhar um clique do pequeno, Alexandre escreveu na legenda:

Filho, foram três horas que valeram demais! Almoçamos na Vovó Helena. Você me fez um lindo desenho. Medimos você, tá bruto 1.61cm com 9 anos, altura de média de um menino de 14 anos. Ouvimos sua playlist.Você adormeceu no meu colo por 30 minutos e até deu um ronquinho. Fomos cortar o cabelo. E aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais, Ale.

Ao final, Alexandre ainda compartilhou uma fala do filho que o surpreendeu:

A melhor parte quando disse firme e seguro: EU SOU O HOMEM DA CASA AGORA, PAI.

Caso você esteja por fora, no dia 11 de novembro, Ana Hickmann chamou a polícia após ter uma briga acalorada com o marido, Alexandre. A apresentadora entrou com o pedido de divórcio e denunciou o empresário de violência doméstica.