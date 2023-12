Estado de São Paulo realizou 2.149 transpantes entre janeiro e setembro

Segundo dados do SNT (Sistema Nacional de Transplantes) do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (11), o Estado de São Paulo lidera o número de transplantes realizados entre janeiro e setembro deste ano, com 2.149 procedimentos. O total nacional foi de 6.622 operações. Solicitado pelo Diário, o Ministério da Saúde não informou quantos moradores do Grande ABC foram transplantados. Porém, entre aqueles que ainda estão na fila de espera, a região tem fila de 2.700 pessoas, de acordo com o Ipes (Instituto Paulista de Educação em Saúde). No Estado, são 19.723 pessoas no aguardo e no Brasil, 40.567.

O Ministério da Saúde também divulgou número recorde de doadores efetivos no primeiro semestre de 2023, com 1,9 mil doadores, o que possibilitou a realização de 4.377 transplantes de órgãos sólidos, número 16,2% maior do que em 2022.

O País tem 1.198 serviços credenciados para transplantes e é o segundo maior transplantador do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos.

Helvécio Magalhães, secretário de Atenção Especializada à Saúde, defendeu que por trás dos números apresentados existem vidas. “Seja nas possiblidades, na intencionalidade da doação, seja na efetivação de um transplante, é uma segunda chance. Essa ideia é muito forte e a gente tem quem persegui-la. Os dados deste ano mostram que, apesar de todas as dificuldades, é possível crescer o número de transplantes no Brasil”, disse.

O Ministério da Saúde reforça que de um doador é possível realizar vários transplantes, como rins, fígado, coração, pulmões, pâncreas, intestino, córneas, valvas cardíacas, pele, ossos e tendões. Sendo assim, um doador pode salvar até oito vidas.

“Em muitos casos não é possível outro caminho a não ser o transplante, por isso reforço o nosso compromisso integral com a saúde. Nosso esforço é no sentido de fortalecer o SUS, de ter o SUS na linha de reconstrução com inovações. O transplante não é o fim de um processo, o medicamento que depois as pessoas precisam tomar também é parte do Sistema Único de Saúde. A humanização é nossa prioridade”, declarou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.