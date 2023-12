Danilo defende nome de Marcelo Lima para disputa ao Paço

O presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB), disse que o ex-deputado federal e seu primo Marcelo Lima (PSB) é a figura mais qualificada para herdar a cadeira do atual prefeito, Orlando Morando (PSDB), e por isso defende que ele seja o candidato governista na eleição de 2024. Em entrevista ao veículo de comunicação ABC em OFF, na manhã de ontem, o parlamentar classificou que há uma “ordem” dentro do grupo político, na qual o nome de Marcelo estaria na frente para possível disputa ao Paço.

Danilo está entre os cotados para ser o candidato do lado governista à sucessão. Contudo, para o presidente do Legislativo, seu primo possui mais tempo na política da cidade e também é o mais capacitado para eventual mandato à frente da Prefeitura. “Não parei para pensar nisso (candidatura ao Paço). Acho que tem gente com mais capacidade e com mais tempo de trabalho do que eu. Não sei se é o que ele quer, mas acho meu primo mais capacitado para isso. Meu nome seria Marcelo Lima” afirmou.

Vale lembrar que Marcelo teve o mandato de deputado federal cassado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no mês passado, por infidelidade partidária. O órgão julgou que a Lei de Fidelidade Partidária foi infringida após ele deixar o Solidariedade para migrar ao PSB. Marcelo Lima foi foi vice-prefeito e secretário na gestão de Orlando Morando.

Marcelo era um dos principais nomes para concorrer à cadeira de prefeito de São Bernardo pelo grupo morandista, mas, após a cassação, a possível candidatura ao Executivo tem sido observada com mais cautela pelo projeto do lado governista.

LAVA-LOUÇAS

Durante a entrevista, Danilo Lima afirmou que as lava-louças que a Câmara pretende comprar podem diminuir em torno de 70% o consumo de artigos plásticos dentro do espaço, como copos. O Diário divulgou, em novembro, que a Casa abriu licitação para a compra dos equipamentos com valor estimado em R$ 26,5 mil. A verba empregada será proveniente da dotação orçamentária enviada pela Prefeitura.

“Dentro da avaliação de consumo, o copo plástico estava sendo muito utilizado. Por mais que mandemos para a reciclagem, têm formas mais baratas, viáveis e sustentáveis de tocar a Câmara. Então, vamos deixar de comprar o descartável para utilizar mais a xícara e copo (de outros materiais). Com duas lava-louças economizamos água e material para lavagem. É 70% de economia, no mínimo (em relação ao ao gasto com copos plásticos)”, disse o presidente.

Ainda segundo o parlamentar, o primeiro equipamento será entregue até o fim do ano, sendo o principal da Casa. Já o segundo está em fase de compra e ficará como reserva, caso o outro dê problema.

Mesmo com as explicações, o assunto tem gerado polêmica dentro da própria Câmara. Além do equipamento de lavagem, o Diário mostrou que a Casa vai usar repasse de R$ 400 mil enviado pela Prefeitura no dia 1º de novembro para a aquisição de 35 frigobares, 56 ventiladores, cinco micro-ondas e três refrigeradores, com custo de R$ 81,3 mil.