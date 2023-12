AD Santo André vence e está na final do Estadual

A classificação da AD Santo André para a final do Estadual de Basquete Feminino hoje à noite contra o Unimed Campinas teve requintes de dramaticidade, mas as andreenses conseguiram garantir vaga para a decisão contra o Sesi Araraquara amanhã. Jogando no Ginásio Prudente de Moraes, em Itu (local escolhido pela Federação Paulista de Basketball para sediar as finais), o time do Grande ABC dominou três períodos, chegou a abrir 20 pontos de vantagem, mas a vitória foi apertada: 63 a 61.

Quem assistiu ao jogo pôde ver um Santo André soberano vencendo os três primeiros quartos (22/13; 39;19; 51/43). O quinteto foi avassalador, sobretudo com a armadora Lays, destaque da partida com 22 de eficiência (7 assistências, 9 rebotes e 16 pontos). A vitória parecia tranquila, com as andreenses conseguindo eficiência ofensiva, acertando 50% dos tiros de três pontos e anulando bem as investidas da Unimed.

Porém, as meninas campinenses se superaram a partir da metade do terceiro quarto e iniciaram uma recuperação que parecia quase impossível. O time do interior chegou a virar o marcador e vencia a partida até o 0’58s do final. No entanto, um erro de ataque de Campinas bastou para Sassá coverter dois pontos e ainda sofrer falta no lance, o que fez Santo André voltar à liderança e sacramentar a vitória.

Após o zerar o cronômetro, Lays celebrou a classificação para a final. “Estou muito feliz. É uma vitória coletiva fruto de muita dedicação. Essa equipe merece”.

O técnico Rafael Souza, o Choco, que durante a partida chegou a quebrar uma cadeira e machucar a mão devido ao nervosismo da partida, também comemorou. “Hoje vimos que 20 pontos no basquete não é nada. Campinas está de parabéns pelo jogo que fez. Apesar do nosso último período, as nossas meninas também estão de parabéns”, falou.