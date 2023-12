Mauá lança operação para coibir crimes nas compras de fim de ano

Mauá terá neste fim de ano a Operação Delegada, que libera policiais de folga para reforçar o policiamento. A ação conjunta será desenvolvida graças ao convênio celebrado em novembro entre a Prefeitura e o Governo do Estado, e já teve sua primeira aplicação prática, nesta segunda-feira, com o início da Operação Boas Festas, visando combater roubos e furtos no período em que a circulação de pessoas aumenta devido às compras.

“Lançamos o programa neste período de festas para podermos ampliar a segurança na cidade além da GCM (Guarda Civil Municipal), agora também com PM (Polícia Militar) através do convênio com a Operação Delegada”, disse o prefeito Marcelo Oliveira (PT). “Temos observado uma ampliação no movimento dos comércios durante o fim de ano, e temos trabalhado para poder garantir a segurança da população”, disse o chefe do Executivo mauaense.

A Operação Delegada é realizada por meio de convênio entre a Prefeitura e o governo do Estado de São Paulo, para que agentes da PM reforcem o policiamento na cidade durante suas folgas. O trabalho é facultativo e os policiais, em horários de folga, atuam de farda e com equipamentos da PM na fiscalização de posturas municipais. Em Mauá, a atuação dos PMs é amparada pela Lei Municipal Nº 5.989, de 21 de outubro de 2022, que institui a Atividade Delegada.

Com o convênio, serão empregados diariamente 16 agentes da PM no reforço ao patrulhamento das áreas centrais da cidade. Serão oito pela manhã e oito durante à tarde, além de 20 agentes da GCM, de segunda a sábado, das 7h até as 23h. Após a Operação Boas Festas, finalizada no dia 15 de janeiro, o contingente deve se expandir para outras regiões de Mauá.

“A atividade está começando em Mauá visando fiscalizar as ações comerciais, e todas as outras atividades e demandas na área da segurança pública. É uma ação compartilhada entre a PM e GCM, principalmente neste fim de ano”, diz major Fontes, sub-comandante do 30° BPM/M (Batalhão da Polícia Militar Metropolitano). “O comércio vem com muitas pessoas fazendo compras e a operação é uma ferramenta neste final de ano voltada a segurança de todas as pessoas”.

No Grande ABC, Santo André e São Caetano já possuem parceria com o governo estadual.

NÚMEROS

Por dia, o Grande ABC tem, em média, 131 casos de roubo e furto, ou cinco ocorrências por hora. No acumulado de outubro, foram 4.080 ocorrências de subtração de objetos, segundo dados mensais divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Em Mauá, no mesmo período, houve 473 registros – contabilizam a subtração de qualquer item que não seja veículo, como aparelhos eletrônicos, dinheiro, cartões, documentos, banco e também a carga.