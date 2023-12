São Bernado FC anuncia chegada do atacante Matheus Martins

O São Bernardo FC anunciou ontem a contratação do atacante Matheus Martins, que estava no Sampaio Correa (MA), onde disputou o Brasileirão da Série B. O Atleta de 25 anos volta a defender um clube de São Paulo após um ano. Em 2022, Matheus Martins foi campeão da Copa Paulista pelo XV de Piracicaba. “Feliz e agradecido pela oportunidade de vir para o São Bernardo e disputar o Paulistão. Chego motivado para trabalhar muito nessa pré-temporada e poder ajudar a equipe a buscar as vitórias no ano que vem”, declarou. Além de XV de Piracicaba e Sampaio Correa, o atacante também já atuou pelo 7 de Abril (RJ), Grêmio Anápolis (GO), Goianésia (GO) e Aruko (PR).

O Tigre continua se preparando para a temporada 2024 em Atibaia.