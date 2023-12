Forçada de Morando foi além do tom

Que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), tem como característica política querer surfar em assuntos do momento o Grande ABC já conhece. Mas o episódio do fim de semana, quando ele disse ter sido convidado para a posse do presidente da Argentina, Javier Milei, sem de fato ter sido gerou comentários até mesmo entre seus aliados mais fiéis. Interlocutores do tucano confidenciaram à coluna que a estratégia foi além do aceitável e que, em vez de captar bons frutos com a visita à Argentina, Morando retornou ao Brasil como figura caricata. Morando foi para a Argentina e, no máximo, conseguiu um vídeo com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Contrastes

Os mesmos interlocutores que apontaram exagero do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em dizer que havia sido convidado para a posse do presidente da Argentina, Javier Milei, avaliaram que o tucano tentou dar uma resposta ao prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), seu adversário político. Isso porque Paulo Serra, nos dois últimos meses, fez duas agendas internacionais: esteve no Smart City Expo World Congress, em Barcelona, e também participou de painel na COP 28, em Dubai, falando sobre políticas públicas andreenses.

Fundação Ulysses Guimarães – 1

Um dos coordenadores da pré-campanha do presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB), à Prefeitura de Diadema, Bruno Gabriel (MDB) assumiu a presidência da Fundação Ulysses Guimarães em São Paulo. O setor do MDB serve para formação e discussão de políticas públicas alinhadas à cartilha do partido.

Fundação Ulysses Guimarães – 2

No fim de semana, Bruno Gabriel se reuniu com integrantes da Raps, grupo de formação política, com o objetivo de trocar experiências para reforçar a lista de oferta de conhecimento da Fundação Ulysses Guimarães. “Construindo pontes que nos levarão na direção certa. Precisamos formular e apresentar os caminhos para as cidades que acreditamos que sejam necessários para alcançarmos a igualdade de oportunidades que todos ansiamos”, disse o dirigente.

Moção de aplauso à PM

Grupo de deputados estaduais assinou requerimento de congratulação à atuação da PM (Polícia Militar) durante a votação da privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), quando houve confusão nas galerias da Assembleia Legislativa. A moção de aplauso diz que a corporação “atuou com lealdade e constância, no dia 6 de dezembro de 2023, nas dependências da Assembleia Legislativa para a garantia da ordem e a promoção do trabalho legislativo”. O documento foi assinado, entre outros parlamentares, pelas deputadas estaduais Carla Morando (PSDB) e Ana Carolina Serra (Cidadania).

Presidente do TCE – 1

O conselheiro Renato Martins Costa foi eleito para presidir o TCE (Tribunal de Contas do Estado) no próximo ano. Ele vai suceder Sidney Beraldo e terá seu quinto mandato como líder da Corte. Os conselheiros Antonio Roque Citadini e Cristiana de Castro Moraes foram eleitos, respectivamente, para assumir a vice-presidência e a Corregedoria da Corte.

Presidente do TCE – 2

“No ano que vem completo 30 anos de Tribunal. Assumo esse encargo com a maior disposição, como se fosse a primeira vez que estivesse com essa responsabilidade sobre os meus ombros. Minha vontade de acertar, meu respeito por cada um dos membros e servidores deste Tribunal e a minha disposição para o trabalho são as mesmas de 30 anos atrás, eventualmente até enriquecidos pela experiência que esse período me trouxe”, afirmou o escolhido.