Em resposta a Atila, Simões nega dobrada e indicação

O vereador Sargento Simões (PL), pré-candidato a prefeito de Mauá, rebateu as declarações do ex-prefeito e deputado estadual Atila Jacomussi (SD), que criticou o fato de Simões ter votado a favor da rejeição de suas contas na Câmara. Ele negou ter indicações no gabinete de Atila e também rechaçou existência de dobrada eleitoral em 2022.

Ao Diário, Atila afirmou que Simões “precisaria se explicar” pelo posicionamento na casa mesmo depois de ter, no fim da campanha de 2022, costurado aliança eleitoral – Atila era candidato a deputado estadual e Simões, a federal.

Em nota ao Diário assinada por sua advogada, Rosineia Ângela Comissário, Simões negou que tenha feito dobrada eleitoral com Atila e que indicou alguma aliada para o gabinete do parlamentar estadual – o nome de Patrícia Souza Santos é atribuído como cota do liberal dentro do mandato de Atila.

“A proximidade da assessora mencionada é com o deputado estadual Atila Jacomussi, esclarecendo sua ligação durante campanhas eleitorais anteriores. Também destaco que não houve dobrada com o deputado na eleição de 2022”, declarou, por meio de seu corpo jurídico, o vereador Sargento Simões.

Por 14 votos a 9, a Câmara de Mauá decidiu manter o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) pela rejeição das contas de 2019 da Prefeitura, penúltimo ano de gestão Atila. Entre os 14 votos esteve o de Simões, que já havia anunciado que acompanharia o relatório do tribunal durante a votação.

A postura de Simões causou incômodo no grupo de Atila, que sempre avaliou o liberal como figura próxima do deputado estadual. Simões foi secretário de Atila - primeiro de Segurança Pública, depois na extinta Hurbam (Habitação Popular e Urbanização de Mauá) – e, apesar de lançar candidatura própria ao Paço, o time de Atila acreditava ser possível uma composição, seja no primeiro ou no segundo turnos.