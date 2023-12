Frente parlamentar faz balanço e pede ação para coibir ‘saidinhas’

A Frente Parlamentar da Segurança Pública do Grande ABC realizou a última reunião do ano, com objetivo de analisar os trabalhos do grupo em 2023 e projetar as ações para 2024. O evento foi realizado em uma tradicional churrascaria de Diadema.



O bloco é formado pelos vereadores Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André; Julinho Fuzari (PSC), de São Bernardo; César Oliva (PSD), de São Caetano; Cabo Angelo (sem partido), de Diadema; Sargento Simões (PL), de Mauá; Sargento Alan (PL), de Ribeirão Pires; e Elias Policial (Podemos), de Rio Grande da Serra.



No encontro de ontem, Donetti, que preside a Frente, destacou documento formalizado ao secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, apontando a necessidade de adoção de medidas para coibir a saída temporária de presos no fim do ano. “Essas saidinhas de fim de ano ameaçam a segurança local. Por isso é necessário reforçar o policiamento para garantir tranquilidade aos cidadãos.”



“É uma preocupação com relação a este período agora, de fim de ano, com as famílias preocupadas com essas saidinhas, porque aumenta o número de delinquentes nas ruas”, endossou Fuzari.



A Frente também propôs medidas específicas para o próximo ano, concentradas na segurança das escolas. Após incidentes recentes, o vereador andreense solicitou um patrulhamento diferenciado no programa de segurança nas escolas e mais operações dos batalhões de choque que aconteçam no Grande ABC.



“Pedimos apoio dos batalhões especializados como a Rota, Tropa de Choque, canil e Ccvalaria para que sejamos contemplados com patrulhamento e operações destes nobres guerreiros”, pontuou Cabo Angelo.



Donetti elogiou Derrite pelo comprometimento e profissionalismo demonstrado em relação às demandas da região. “Estamos unidos em 2024, persistindo em nossa missão de proporcionar segurança aos cidadãos de bem e às nossas crianças.”