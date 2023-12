Luciele Camargo comenta em post de Graciele Lacerda e defende irmão: Aprendam a viver a vida de vocês e usem menos o dedo

Defendeu! Luciele Camargo se manifestou na publicação de Graciele Lacerda depois da influenciadora ter confessado criar um perfil falso nas redes sociais par alfinetar familiares do marido, Zezé Di Camargo. Na briga familiar estão Graciele e o sertanejo de um lado, e do outro estão Igor Camargo, filho do cantor, e a namorada do herdeiro, Amabylle Eiroa.

A irmã de Zezé, Luciele, rebateu as críticas dos internautas sobre a cunhada e o cantor. O casal vem recebendo críticas desde que o caso foi exposto.

- As pessoas precisam aprender que quando apontamos o dedo para uma outra pessoa, outros três estão apontados para nós., comentou.

E ainda defendeu o irmão sem medo algum:

- Não digo que meu irmão não errou, não posso também concordar que um erro justifica outro, aliás, quem é da intimidade sabe muito bem das dificuldades vividas por ele, e o quão difícil foi tomar a decisão de recomeçar. Agora gostaria de saber onde está decretado que ele não podia recomeçar?, refletiu.

Por fim, a também esposa do ex-jogador, Denilson, rebateu os comentários negativos vindos dos seguidores:

- Essas pessoas que vêm julgar, pensam que são uns alecrim dourados e esquecem que o julgamento é de Deus. Aprendam a viver a vida de vocês e usem menos o dedo, tanto para apontar como para teclar. Já estou esperando os haters sem noção ?gorar? meu casamento e já digo logo: sai de ré, Satanás., encerrou.