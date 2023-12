Jennifer Aniston revela que trocou mensagens com Matthew Perry no dia em que o ator morreu: - Ele estava saudável

Assim como o restante do elenco de Friends, Jennifer Aniston está passando por um momento difícil desde a morte de Matthew Perry. Tomada de saudades do amigo, a atriz contou à revista Variety que trocou mensagens com o ator no dia em que ele morreu.

Durante a sua primeira entrevista desde a perda do eterno intérprete de Chandler Bing, a famosa derramou lágrimas fez questão de dizer que ele estava bem.

- Ele estava feliz. Ele estava saudável. Ele havia parado de fumar. Ele estava ficando em forma. Ele estava feliz ? isso é tudo que sei.

Ela não conseguiu conter a emoção enquanto falava de Matthew. Reese Witherspoon, sua co-estrela em The Morning Show que estava ao seu lado durante a entrevista, segurou sua mão. Abalada, Jennifer continuou:

- Eu estava literalmente mandando mensagens de texto para ele naquela manhã, engraçado Matty. Ele não estava com dor. Ele não estava lutando. Ele estava feliz.

A atriz ainda finalizou:

- Quero que as pessoas saibam que ele estava realmente saudável e ficando saudável. Ele estava em uma busca. Ele trabalhou tão duro. Ele realmente enfrentou uma situação difícil. Sinto muita falta dele. Todos nós sentimos. Ele nos fez rir muito.