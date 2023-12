Rafael Cardoso mostra momento fofo com a filha recém-nascida

Alerta de fofura! Discreto sobre sua vida pessoal, Rafael Cardoso encantou as redes sociais ao compartilhar um momento fofo ao lado de sua filha recém-nascida, a pequena Helena.

Através dos stories, o ator, de 38 anos de idade, surgiu com a bebê e com a mãe dela, a psicóloga Carol Ferraz. Vale pontuar que os dois não estavam mais juntos, mas apareceram em clima de intimidade no clique.

Momento fofo da família, não é mesmo?!

Vale pontuar que além de Helena, Rafael á pai de outras duas crianças, Aurora e Valentim, frutos do antigo casamento com a influenciadora Mari Bridi.