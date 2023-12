Zé Neto recebe alta do hospital 6 dias após acidente de carro

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, recebeu alta do Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira, 11, seis dias após sofrer um acidente de carro em uma rodovia de Minas Gerais.

Em nota enviado ao Estadão, o hospital informou que a equipe médica "prescreveu repouso ao paciente e a continuidade dos exercícios de fisioterapia respiratória, sob a orientação de especialista".

O sertanejo retornará ao hospital para consultas médicas e exames para acompanhar sua evolução clínica. "Neste período, a equipe médica manterá contato contínuo com Zé Neto e seus familiares, procedimento padrão em casos de pacientes envolvidos em acidentes graves", explica o comunicado.

O cantor teve fraturas em três costelas, levou pontos no braço e sofreu um contusão pulmonar, causada pelo impacto. Passou dois dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), antes de ser transferido para um quarto de enfermaria.

Na terça-feira, 5, ele saiu do seu rancho, na cidade de Fronteira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, quando o veículo onde estava capotou após colisão na rodovia. Ele foi socorrido com ferimentos graves, mas sem risco de vida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu na BR-153, na altura do km 246, às 21h54. Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo Zé Neto.

Neste domingo, 10, ele concedeu uma entrevista ao Fantástico, da TV Globo, e relembrou o dia do acidente: "Eu tentava abrir a porta do carro. Aquela fumaça entrando, aquele cheiro. Falei: meu carro vai pegar fogo, vou morrer queimado aqui dentro".