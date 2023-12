Betoneira perde controle e esmaga carros em Mauá

No final da manhã desta segunda-feira (11), uma betoneira perdeu o controle no Jardim Itapeva e atingiu veículos estacionados na rua, próximo ao Terminal Itapeva. Embora o Samu tenha sido acionado, não houve necessidade de atendimento ou feridos.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Mauá, as causas do acidente serão investigadas, mas a princípio, a hipótese mais provável é de falha no freio do veículo. Ao Diário, o departamento confirmou que a empresa responsável pela betoneira se comprometeu a reparar os danos causados.