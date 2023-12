Xuxa Meneghel confessa que usa vibrador e outros brinquedos sexuais com marido: - Ele é muito cabeça aberta, evoluído

Xuxa Meneghel nunca teve receio de falar sobre sua vida sexual. E entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora foi questionada sobre amor e sexo na maturidade e aproveitou para fazer uma revelação sobre seus momentos de intimidade com Junno Andrade.

A Rainha dos Baixinhos começou comentando sobre como falar de intimidade ainda é considerado um grande tabu. Em seguida, confessou que gosta de usar brinquedos durante momentos picantes.

- Essa coisa de falar sobre sexo choca as pessoas. Eu sou adepta dos toys, adoro e compro muito. Tenho amigos que, quando viajam, me avisam o que saiu de novo e eu digo para trazer. Gosto de um que suga e treme ao mesmo tempo. É maravilhoso.

Xuxa ainda mencionou que o marido também é adepto de sex toys.

- O Ju, quando a gente viaja, já fala: Pegou os meus companheiros? Ele é muito cabeça aberta, evoluído. Estamos juntos há 11 anos. Uso com ele e sozinha. Às vezes, acabamos de transar, e o Ju fala para eu pegar meu brinquedinho.

E a artista finalizou:

- Demorei um pouco para me conhecer, me descobri usando o chuveiro. Acho que todas as filhas deveriam dar vibradores para as mães.