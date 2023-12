Zé Neto grava vídeo atualizando estado de saúde: - Passando aqui muito feliz para dizer que estou de alta

Boas notícias! Nesta segunda-feira, dia 11, o cantor sertanejo Zé Neto recebeu alta hospitalar após ter sido internado às pressas devido à um acidente de carro na última terça-feira, dia 05. Através do programa Fofocalizando, o cantor deu as primeiras notícias sobre seu atual estado de saúde.

- Passando aqui muito feliz para dizer que estou de alta, o médico acabou de liberar, vou continuar com o acompanhamento e cuidados em casa, graças a Deus. Vou ver meus fiotes e minha esposa, cachorro e papagaio. Obrigado a todos, foi essa energia que me tirou do hospital, afirmou o artista.

Logo após, dessa vez através do Instagram oficial da dupla Zé Neto & Cristiano, o cantor deu mais detalhes sobre sua alta e agradeceu aos fãs por todo o apoio durante os últimos dias, assim como o hospital que o recebeu.

- Estou numa alegria hoje muito grande. Depois desse susto que passei, desse trauma... Queria, do fundo do meu coração, agradecer cada oração que eu li nos comentários ali, vi as pessoas se voluntariando a estarem rezando por mim, a estar pedindo a Deus por mim, intercedendo, então muito obrigado, mesmo, de coração! Que Deus dê em dobro para vocês tudo que vocês me desejaram. A satisfação de estar voltando para casa é maravilhosa, ver meus pitiquinhos que eu estou morrendo de saudade deles, estiveram aqui comigo essa semana.

O cantor ainda prosseguiu agradecendo ao Hospital de Base onde ficou internado, afirmando ter sido tratado da melhor forma desde o momento que pisou no local. Ainda mais, agradeceu a equipe que cuidou dele de perto e afirmou:

- Hoje, sem dúvida nenhuma, estou indo embora organizadinho e esperando a melhora. [...] Logo logo estaremos passando para vocês, assim que eu me reabilitar, a minha volta aos palcos!