Selena Gomez usa redes sociais para celebrar segunda indicação ao Globo de Ouro

Ela é o assunto do momento! Selena Gomez foi indicada ao Globo de Ouro 2024 na categoria Melhor Atriz em Série de Comédia pelo seu trabalho como a personagem Mabel Mora em Only Murders in the Building. Feliz com o reconhecimento, a cantora fez questão de comemorar nas redes sociais.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, a artista compartilhou uma imagem da indicação e usou um emoji com uma carinha emocionada para expressar a felicidade com a notícia.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Selena recebeu a honra de ser lembrada pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. Em 2023, ela concorreu exatamente na mesma categoria, mas infelizmente não levou o prêmio para casa. Será que dessa vez a cantora será premiada com a estatueta?