Chris Rock e outros artistas se recusam a apresentar o Globo de Ouro 2024

O Globo de Ouro pode até já ter sido muito cobiçado a ser apresentado, mas ultimamente, os artistas estão se recusando a comandar a premiação. De acordo com a CNN, a busca por um apresentador ainda está em andamento pela organização do evento.

Como por exemplo, o ator Chris Rock, que já comandou a apresentação do Oscar duas vezes, está na lista que recusou a oferta de ser anfitrião do evento no dia 7 de janeiro de 2024. As informações vieram de uma fonte com conhecimento das conversas que disse à CNN.

Um representante do ator se recusou a comentar sobre a situação. Chris, que também foi convidado a apresentar a edição anterior do Globo de Ouro, participou pela última vez de uma grande premiação em 2022, no Oscar do mesmo ano, quando levou um tapa de Will Smith após ter feito uma piada sobre a aparência de Jada Pinkett.

Outros artistas que também recusaram a proposta foram Ali Wong, Will Arnett, Sean Hayes e Jason Bateman. Será que o episódio que ocorreu com Rock traumatizou as celebridades?