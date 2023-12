A final de A Fazenda 15 está chegando! Confira a agenda do programa até o grande dia

A grande final de A Fazenda está chegando, mas ainda tem muito fogo no feno para queimar... Eliminações duplas, roça especial, reviravoltas, festa com o elenco da temporada e muito mais! Pensando nisso, o ESTRELANDO preparou uma agenda com tudo o que ainda tem para acontecer no programa!

Confira:

Segunda-feira, 11 de dezembro - dez peões no jogo ? Última Prova de Fogo da temporada e uma atividade entre os confinados;

Terça-feira, 12 de dezembro - Formação da roça com cinco participantes e dois serão vetados da Prova do Fazendeiro;

Quarta-feira, 13 de dezembro - Última Prova do Fazendeiro e será aberta a votação entre quatro roceiros, dois serão eliminados;

Quinta-feira, 14 de dezembro - Eliminação dupla entre os quatro peões que estarão na roça e fim do cargo de Fazendeiro;

Sexta-feira, 15 de dezembro - Prova Especial - Os oito peões que continuam na disputa participam. Esta prova terá como tema o reality A Grande Conquista e será disputada em quatro duelos definidos por sorteio. Os quatro perdedores irão automaticamente para uma Roça Especial. Já os vencedores podem ou não cair na tentação de ganhar 30 mil reais, mas quem aceitar o dinheiro vai para a Roça e troca de lugar automaticamente com o seu adversário que perdeu o duelo. Além disso, ao vivo, os oito peões votarão para definir o quinto roceiro, entre os que ainda não estiverem na Roça Especial. No fim do programa, será aberta a votação do público e os dois peões menos votados para ficar serão eliminados no dia seguinte;

Sábado, 16 de dezembro - Eliminação dupla entre cinco roceiros, ficarão seis peões na disputa;

Domingo, 17 de dezembro - Convivência dos seis peões pós eliminação. Repercussão da última eliminação dupla;

Segunda-feira, 18 de dezembro - Lavação de roupa suja com todos os peões da temporada, valendo prêmios. Neste dia, os seis peões que ainda estiverem no jogo caem automaticamente numa Roça Especial, a votação será aberta para o público escolher quatro deles para serem os finalistas da temporada;

Terça-feira, 19 de dezembro - Os dois peões menos votados são eliminados e teremos a definição do quarteto de finalistas;

Quarta-feira, 20 de dezembro - Festa Final com a participação de todos os peões da temporada. Neste dia será aberta a votação para o público escolher entre os quatro finalistas quem deve levar o prêmio final da temporada;

Quinta-feira, 21 de dezembro - Grande Final com a participação de todos os peões da temporada. O Brasil vai escolher quem levará para casa o prêmio de 1,5 milhão de reais.

E para melhorar, a apresentadora Adriane Galisteu já confirmou que haverá a 16ª edição do reality! No canal GalisTour, ela respondeu algumas perguntas do fãs e acabou revelando que A Fazenda 16 vem aí, e com muito fogo no feno.

- Você que vai me responder. O que você acha? Ô se vai ter! Bora de Fazenda 16 que foguete não tem ré, disse animada.