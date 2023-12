Palmeiras dá os parabéns pelos 35 anos e anuncia a renovação do contrato de Marcos Rocha

O sonho do Botafogo em tirar Marcos Rocha do Palmeiras chegou ao fim. Nesta segunda-feira, dia do aniversário de 35 anos do lateral-direito/zagueiro, o campeão brasileiro parabenizou o experiente jogador e anunciou a renovação do contrato por mais uma temporada.

"O lateral-direito Marcos Rocha acertou a renovação de contrato com o Palmeiras até o final da temporada 2024. Brasileiro com mais títulos de Libertadores em toda a história (três, ao lado de outros sete compatriotas), o camisa 2 teve mais um ano vitorioso pelo Verdão e terminou 2023 entre os titulares na conquista do Brasileirão - na campanha do dodeca, mais uma vez cumpriu funções táticas diferentes e mostrou versatilidade e experiência", anunciou o Palmeiras.

O Palmeiras optou por frisar as conquistas da América, mas são muitos títulos de Marcos Rocha defendendo o clube. Desde que resolveu trocar Minas Gerais por São Paulo, o ex-lateral do Atlético-MG ganhou três paulistas, em 2020, 2022 e 2023, as Libertadores de 2020 e 2021, os brasileiros de 2018, 2022 e 2023, a Copa do Brasil de 2020, a Recopa Sul-Americana de 2022 e a Supercopa do Brasil de 2023.

"Estou muito feliz e muito motivado para que em 2024 possamos juntos buscar nossos objetivos. Agradeço à diretoria, comissão técnica, aos meus companheiros e a todos vocês pelo apoio, carinho e respeito. Espero que 2024 possa ser um ano ainda mais vitorioso para nós. Estamos juntos e Avanti, Palestra", afirmou Marcos Rocha.

O lateral constrói recordes no Palmeiras. Tricampeão brasileiro, Marcos Rocha é o quarto jogador com mais títulos pelo clube no total: 11, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Mayke, o ex-volante Dudu, Waldemar Fiume e Lima, um troféu atrás dos líderes Ademir da Guia, Junqueira e o atacante Dudu. Ele é, ainda, o quarto jogador com mais partidas do atual elenco: 278, atrás de Gustavo Gómez, com 280, Weverton, com 335, e Dudu, com 443.

Nesta temporada, ele começou como lateral-direito, mas fechou o ano como, um terceiro zagueiro pela direita com a reinvenção da escalação do técnico Abel Ferreira. Por se dar bem em ambas as posições, ganhou voto de confiança para seguir por pelo menos mais um ano.