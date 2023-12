Victor vê poesia na escadaria. Registra na mente um diálogo. Os tons de Diadema... ...nas cores cinza e terracota. A cidade pronta para nos abraçar...

A escadaria

Uma crônica de Victor Huerta Arroyo

Maravilhosa escadaria a que une a Benjamim Constant com a Antônio Piranga. É uma das tantas que encurta os caminhos e vence o terreno acidentado nas colinas e morros de Diadema.

Nas antigas cidades brasileiras, as falhas geológicas emolduram uma cidade sobre outra. A cidade baixa no sopé da alta. A cidade antiga como atalaia e a cidade nova como campo de batalha. Imprecisa essa constatação na Diadema moderna que cresce com liberdade em tons de cinza e terracota, e redesenha o perfil das suas partes altas abrindo janelas inesperadas entre as frestas do concreto.

Mas o horizonte continua generoso mostrando oportunidades aos olhos do espectador, como foi para o imigrante e ainda é, para o morador e o forasteiro. Pois unir caminhos e transpor alturas são parte de uma viagem no tempo da qual somos passageiros.

Na desafiante escadaria, que nos leva das linhas de trólebus até o Paço, os caminhos se entrecruzam, e podem transformar dois desconhecidos em personagens de uma história coletiva.

A ritmo lento, um idoso inicia a subida. Os espelhos dos degraus são mosaicos coloridos representando uma vila, uma igreja, um mar com peixes, uma gigantesca roda. Absorto na tarefa, o homem se apoia no corrimão até chegar ao patamar do segundo lance. Usa um chapéu de aba curta, à moda antiga. É fim de tarde e o encontro de caminhos é iminente.

Descendo a escadaria, no sentido contrário, usando o mesmo corrimão, o bom memorialista que tantas vezes nesta cidade esteve e tantas vezes sobre ela escreveu, faz uma parada para quebrar o silêncio e perguntar:

- É mais fácil subir ou descer?

O idoso responde com um grande sorriso, amistoso, aberto, sincero, como quem recebe um presente inesperado, que faz de uma pergunta uma oportunidade para conversar. Depois complementa, simpático:

- Depende dos joelhos!

Ambos riem compartilhando a evidente constatação que o tempo passa para todos. Trocam palavras e se despedem numa cidade que ainda é um tabuleiro esperançoso, onde se cruzam os caminhos e entrelaçam as histórias.

Tem sido assim desde a chegada dos primeiros imigrantes, os que chegaram depois, os que decidiram ficar e enfrentar suas simbólicas escadarias até alcançar, nas partes altas, a cidadania que buscavam.

Tem sido assim desde que os nossos pais e suas lutas nos apresentaram um lugar onde morar e desde esse dia, até o abrir das nossas asas, adquirir a liberdade para conduzir nosso futuro e decidir como viver, que lutas lutar e como resistir.

Em Diadema encontrei não apenas as pegadas indeléveis de quem sinalizou o caminho e deu os primeiros passos, mas o espírito disposto dos seus herdeiros: a emoção e firmeza de uma lutadora social, as histórias de um antigo vereador, a competência e paixão de uma socióloga, a fascinação de um revolucionário, o carisma de uma militante, a força de um jovem candidato, o orgulho do artista, da arquiteta, do operário, do motorista, do servente.

Encontrei a beleza da flor, o cheiro da mata, o parque e o lago, e a escadaria, de novo. Porque alguns irão achar seu destino a poucos passos de casa, enquanto para outros será preciso uma longa jornada, e joelhos fortes.

E num patamar qualquer do caminho, estará ela para nos perguntar se foi tranquila a subida, se foi gentil a descida, de braços abertos, Diadema, pronta para nos abraçar.

Amanhã na Semana Mauá-Diadema 2023

O fanzine da Thina Curtis chega à Vila Magini.

Crédito da foto 1 – Acervo: Amaury Martins de Carvalho

VELEIROS E REGATAS. A represa de água boa atraía as gentes de todos os pontos a Eldorado e o Sr. Amaury (100 anos setembro de 2022) deixou sua marca na foto que compartilhou com Memória

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 12 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8568

TURISMO – Maróstica privilegia turistas do Grande ABC. A cidade-irmã de São Bernardo trata com carinho especial os moradores da região que saem da rota dois grandes centros para conhece-la.

Reportagem: Angélica Kenes Nicoletti.

EM 13 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Da Agência Havas: Madrid, 3. Começaram os grandes frios. As notícias vindas do Norte e Centro da Espanha dizem que tem havido fortes quedas de neve.

1908 – Anúncio: Progredior Theatre. Rua Quinze de Novembro, 28. Cinematografo Falante. Único aparelho Pathè-falante da América do Sul. Salão ventilado, boa sala de espera e terraço. Chegaram novos duetos, romanzas e cançonetas francesas.

1953 – Prestam juramento à Bandeira Nacional os primeiros atiradores de São Bernardo (TG-298).

HOJE

Dia Nacional do Cego. Data criada por decreto do presidente Jânio Quadros, em 1961

Dia do Pedreiro

Dia do Marinheiro

Dia do engenheiro avaliador e perito de engenharia

Dia Nacional do Forró, em homenagem ao cantor e compositor Luiz Gonzaga.

MUNICÍPIOS PAULISTAS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guaiçara, Luiz Antonio, Ourinhos e Palmeiras D’Oeste.

No Pará, Água Azul do Norte, Brasil Novo, Breu Branco, Eldorado dos Carajás, Goianésia do Pará, Ipuxuna do Pará, Jacareacanga, Novo Progresso, Palestina do Pará, Santa Bárbara do Pará, Santa Luzia do Pará, Terra Santa, Trairão, Ulianópolis e Vitória do Xingu.

No Paraná, Carambeí, Cruzmatina, Diamante do Norte, Japurá, Porto Barreiro e Tamarana.

No Piauí, Massapê do Piauí e Nazária e São Miguel da Baixa Grande.

E mais: Gameleira (PE), Itá (SC), Luziânia (GO), Pequeri (MG) e Serra Grande (PB).

Santa Luzia

13 de dezembro

Virgem e mártir de Siracusa, no Sul da Itália. Protetora dos olhos.

Ilustração: cnbb.org.br