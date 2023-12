Ana Maria Braga se anima com promessa de cantores sertanejos: - Vou ter um piripaque

Será que vem aí? Em outubro de 2024 o programa Mais Você irá completar 25 anos, e parece que Ana Maria Braga já tem um show mais que confirmado para o momento tão especial.

Nesta segunda-feira, dia 11, durante uma matéria sobre o especial Amigos, a apresentadora foi informada pelos cantores que eles estavam devendo uma visita e que logo iria acontecer, mas preferiram não marcar uma data exata. O repórter Ivo Madoglio então sugeriu a apresentação na data comemorativa do programa e é claro que eles aceitaram.

Sem esconder a alegria e emoção, Ana Maria falou que vai cobrar os cantores o ano todo e que irá preparar um lugar para a apresentação acontecer.

- Meninos eu tenho gravado. Vamos fazer um programa, vocês anotem na agenda já, em outubro do ano que vem. Prometeram e vão ter que cumprir, vou puxar o pé de vocês todos os dias. 25 anos está fechado, eu vou armar com a Globo um lugar que mereça receber vocês porque no meu coração vocês moram todos os dias da minha vida, disse.

A apresentadora ainda brincou:

- Nossa eu vou morrer, eu vou ter um piripaque, mas promessa é dívida, vou cobrar o ano inteiro.

Felipe Andreoli ganha cueca de Ana Maria Braga

Durante a atração, Felipe Andreoli acabou sendo surpreendido com algumas cuecas brancas após fazer uma promessa com a apresentadora relacionada ao Palmeiras.

Enquanto tomavam o famoso café, Andreoli revelou que passou a receber mensagens ousadas após aparição no programa.

- Choveu mensagem! (...) Eu não sou um cara não sofro muito assédio nas redes sociais... (...) Não sou um cara de receber muitas mensagens ousadas nas redes sociais, mas depois da participação que eu botei o shortinho no Mineirão, choveu mensagem!, contou.

E não parou por aí:

- A maioria (das mensagens) de caras! Os caras são ousados, só faltaram mandar o telefone. As mulheres mandam belas coxas, com todo respeito, Rafa para prestar contas para Rafa Brites, mas a coxa é minha, pode elogiar, tá tudo certo. (...) Fez muito bem pra minha autoestima.

No final, exibindo a cueca, Andreoli brincou e mandou um recado à esposa:

- Hoje tem, Rafa Brites! Segura!