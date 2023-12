Susana Werner desabafou sobre traição dias antes de anunciar fim do casamento: - Deus livra, e você segue

Parece que Susana Werner já estava dando alguns sinais de que seu casamento com Julio Cesar tinha chegado ao fim! No último domingo, dia 10, ela anunciou o término, mas dias antes de falar sobre a decisão, a apresentadora postou um vídeo sobre traição, que voltou a repercutir apena agora.

No vídeo em questão, sem citar nomes, Susana refletiu sobre a atitude do homem que trai sua família. Com uma expressão séria, ela disse que quem acaba perdendo em uma situação como esta é quem traiu.

- Vamos falar sobre esses narcisistas que existem, vamos falar sobre traição de todos os modos. A gente tem visto traições com mulheres, com finanças da família. O cara te enganou, te traiu, traiu a família, traiu os filhos, deu mau exemplo à filha. Quem foi traído? Não foi você, foi ele mesmo... É ele quem perde tudo.

A loira então encerrou com um tom de conselho:

- Vai doer, mas vai passar... Deus livra, e você segue.