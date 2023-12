Victor procurou a paineira... ...o casarão bandeirista... ...uma gruta e uma pedreira... ...a santa e sua capela. Encontrou dois velhinhos.

“Conheci a capela e a igrejinha de Diadema na década de 1940. Nessa época morava no Bosque da Saúde. Eu e meus amigos pegávamos um ônibus que partia da Praça da Árvore, no final da linha do bonde. Íamos em fins de semana para tomar banho na represa. Na época, a água era cristalina. Que saudades dessa época!”.

Esquecido

Uma crônica de Victor Huerta Arroyo

As águas encontram sempre o melhor caminho para chegar ao mar. O fato histórico há de seguir a mesma jornada, uma luta desigual entre o ditame do tempo e a força da memória.

Em Mauá é assim. Até mesmo o passado, senhor implacável da história, consegue ser mudado. Tanto o esquecido como quem nunca aprendeu saberão reconhecer que resgatar o passado pode trazer imprecisões, construir no imaginário outra cidade, outras pessoas, outras memórias, tão reais como aquelas que as geraram tempos atrás.

Difícil entender que não é apenas distração. Para quem caminha com poucas referências pelas ruas da cidade é possível ouvir do amável morador versões às vezes contraditórias sobre lugares e fatos.

A memória perdida muda o passado colocando camadas de tinta sobre a nossa história. Alguém há de permanecer atento para disparar os alarmes e guiar o distraído que procura uma praça que deixou de ser praça, ou a lembrança de um belo chafariz que poderia nunca ter existido, não fosse um filme fotográfico ou a teimosia de quem disse tê-lo visto.

Uma centenária paineira, um casarão bandeirista, uma nascente dentro da gruta, uma pedreira, o gesso e a porcelana, uma santa e sua capela, uma mecha de cabelo de um menino beato, podem nada significar para quem não conhece.

Tantas vidas vividas, o metalúrgico e a diarista, quem estuda e quem ensina, quem ama e quem é amado. Havemos de ficar atentos para não esquecer, pois em tempos de distração poderá ser esse o caudaloso mar ao que entregamos nossas águas. Não nessa caminhada, felizmente.

E assim, caminhando, encantado por entre as ruas de uma Mauá ressignificada, encontrei dois idosos que faziam compras nas ruas da Vila Assis Brasil.

Ele, um senhor de outros tempos; colete de alfaiataria, blazer de linho. Com uma mão, segura o braço da companheira. Com a outra, aperta com firmeza as alças plásticas de uma sacola com frutas.

Ela, uma digníssima senhora; cabelos curtos e brancos, olhos atentos. Revisa a lista de compras, fala algo, um sussurro, mas é interrompida.

O companheiro se desvencilha, se afasta e disse, alto e firme, para quem quiser ouvir:

– Muito obrigado, mas preciso voltar para casa.

O homem fez uma pausa e continua:

– Só não me lembro bem onde fica a minha casa

– A sua casa fica do outro lado da rua – disse, recuperando as mãos extraviadas do parceiro. Aquela casinha verde é a sua. Consegue ver?

–Ah, sim... e você, mora onde? – pergunta, ainda confuso.

–Eu também moro lá – disse ela.

–É mesmo?

–Sim. Vamos, está na hora de voltar.

Os dois entram numa casa com flores amarelas na janela, sem gradil, de braços entrelaçados.

Fico em silêncio pensando. Ainda bem que ainda existe em Mauá quem é capaz de reconduzir a nossa memória perdida e aquecer nosso esquecimento até nos fazer lembrar, com paciência e amor.

CARTÃO POSTAL. O grupo escolar da paineira na Estrada da Pedreira, atual Avenida Barão de Mauá: “havemos de ficar atentos para não esquecer, pois em tempos de distração poderá ser esse o caudaloso mar ao que entregamos nossas águas”...

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 12 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8568

MANCHETE – CPI do Orçamento apressa cassação de pelo menos 15 deputados.

EDITORIAL – Novo perfil.

O Shopping de São Caetano é um marco para todo o comércio local e para a economia do Grande ABC.

EM 12 DE DEZEMBRO DE...

1903 – Começam a circular as notas de 10$000 réis da nova estampa, fabricadas em Paris.

1908 – Oficiou-se ao governo a localização da escola de Piraporinha, em São Bernardo.

1973 – Eletroradiobraz inaugura o hipermercado “Baleia”, em Santo André.

Rede Ferroviária Federal abre concorrência pública para construção da segunda bitola entre Mauá e Campo Grande, passando por Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

HOJE

Dia Internacional da Criança na Mídia, data criada pela Unicef.

Dia Internacional do Heavy Metal

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, aniversaria Ibirá, criado em

12-12-1921, quando se separa de São José do Rio Preto.

Pelo Brasil, 96 municípios aniversariam, a maioria de Minas Gerais, incluindo-se a capital Belo Horizonte.

Hoje é também o aniversário de Picos, no Piauí, que tem muitos moradores no Grande ABC.

Nossa Senhora de Guadalupe

12 de dezembro

Hoje é a festa da Padroeira da América Latina, cuja imagem apareceu impressa no manto do índio Juan Diego, em 1531, na cidade do México.

Fonte: frei José Ariovaldo da Silva, Petrópolis (RJ), in Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, 2023.

Ilustração: Vatican News