Obituário - 12 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Terezinha Angela de Oliveira, 87. Natural de Ituiutaba (MG). Residia no Centro de Santo André. Pensionista. Dia 7. Cemitério em Ituiutaba.

Petrina Rezende dos Santos, 85. Natural de Itabaiana (SE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Matheus, 84. Natural de Franca (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 7. Memorial Phoenix.

Carmelita Maria Furtunato Miguelão, 78. Natural de Igaci (Alagoas). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Yamamoto Effen, 78. Natural de Parapuã (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 7. Memorial Planalto.

Fernando Vianna, 76. Natural de Mauá. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valmira Paes Moreschi, 74. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista da Silva Calheta, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Guilhermina, em Praia Grande (SP). Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Wardiley Brechani, 66. Natural de Paulistânia (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliana Aparecida da Silva Giollo, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciane Cristina de Sousa, 49. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Autônoma. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Luz Alves de Souza, 49. Natural de Santa Terezinha (Pernambuco). Residia na Vila Maria Tereza, em Guarulhos (SP). Dia 7, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Marnilda de Sousa Costa, 43. Natural de Nazarezinho (PB). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Atendente. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elessandra Ribeiro Britto, 40. Natural de Jequié (BA). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nadja Souza de Araújo, 24. Natural de Salvador (Bahia). Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 6, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Luiz Paulo Solazzo, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Autônomo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

Naor Ferreia de Almeida, 79. Natural de Joaquim Távora (PR). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Cabeleireiro aposentado. Dia 7, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Maria Célia Cruvinel, 77. Natural de Paraisópolis (Minas Gerais). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Valdete Silvestrin, 72. Natural de Braúna (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Memorial Planalto.

SÃO CAETANO

Juracy Moreira da Silva, 95. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.

João Biasetto, 89. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Garbellotte da Cunha, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Ferreira Barbosa, 93. Natural de Calçado (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 6. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

José Marques Gouveia, 92. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Cecília Martinelli Ventrice, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério de Vila Mariana, na Capital.

Maria Moreira do Nascimento, 85. Natural de Santa Maria do Suaçuí (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Luís Benigno Rodrigues, 84. Natural de Itaíba (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Mohamad Yossef Barakat, 81. Natural do Líbano. Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 7, em Santo André.

Maria Sebastiana Teixeira, 76. Natural de Aparecida (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Graça Benedita José dos Santos, 75. Natural de Quintana (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Maria dos Anjos da Cruz, 74. Natural de Frei Inocêncio (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudete Pacheco Passaquatro, 71. Natural de Osasco (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

João Daré, 71. Natural de Nepumuceno (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Cemitério da Ressureição, em Nepomuceno (MG).

Vanilde Pires de Sousa, 70. Natural de Ruy Barbosa (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Antonio Carlos Gomes dos Santos, 69. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Rute Rodrigues, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Maria de Lacerda Silva, 65. Natural de João Pessoa (PB). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Luísa de Oliveira Silva, 64. Natural de Vitorino Freire (Maranhão). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Lázaro Santos Cruz, 63. Natural de Maraú (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Telma de Paula, 62. Natural de Iturama (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Eduardo Cavalcanti da Silva, 61. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcia de Paula, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 4, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Henrique Schmidt, 60. Natural de São Caetano. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Rosa Aparecida dos Santos Oliveira Silva, 54. Natural de Indaiatuba (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Ailton Martins de Oliveira, 51. Natural de Independência (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério São José, em Independência (Ceará).

Elaine Cristina de Oliveira, 49. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Lilian Regiane Ruffo Cunha, 48. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Lúcia de Jesus Oliveira, 41. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Liliane Gomes do Nascimento, 38. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudinei Silva Duarte, 37. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal

MAUÁ

Judith David de Assis, 86. Natural de São João do Piauí. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.