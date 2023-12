Após crise, Lucas Guimarães e Carlinhos Maia trocam beijos no palco do Programa Silvio Santos

Será que Carlinhos Maia e Lucas Guimarães superaram mais uma crise no casamento? Apesar do clima meio estranho entre eles durante o Jogo dos Três Pontinhos no Programa Silvio Santos do último domingo, dia 10, tudo indica que sim! Ao final, o casal até trocou um selinho e algumas palavras de carinho no palco do SBT.

Caso você esteja por fora, os dois participaram da atração para celebrar a contratação de Lucas como novo apresentador da emissora. Durante a participação, Carlinhos chegou a comentar que só marcou presença por causa do amado, já que se considera uma pessoa tímida.

- Quando nós estamos juntos, a nossa luz é ainda mais forte, mais poderosa e mais maravilhosa, disse Lucas, antes de dar um beijo em Carlinhos no palco.

Já nas redes sociais, o humorista celebrou a contratação de Guimarães com uma bela legenda:

Hoje foi o dia da assinatura do contrato de Lucas Guimarães como novo apresentador do SBT. Estou orgulhoso e muito feliz por você meu amor, você está fazendo história, abrindo um espaço na TV da família brasileira. Um espaço não: O ESPAÇO, sua missão está só começando. Parabéns, te amo.