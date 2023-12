Zilu Godoi elogia postura do filho após ele se manifestar sobre Graciele Lacerda: Atitude de homem

A noite do último domingo, dia 10, foi marcada por uma entrevista de Graciele Lacerda ao Domingo Espetacular, programa exibido na Record. A empresária falou pela primeira vez sobre a polêmica do perfil fake no Instagram e Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo.

Após a repercussão da entrevista, Igor Camargo decidiu se pronunciar e sair em defesa de sua amada, já que ela foi proibida judicialmente de falar sobre o assunto. Em alguns minutos, o filho de Zezé e Zilu detonou a empresária, deixando claro que Graciele só decidiu falar agora por conta da proibição de Amabylle.

Orgulhosa com a coragem e posicionamento do herdeiro, Zilu postou o vídeo em suas redes sociais e foi só elogios a Igor. Segundo ela, a atitude foi de um homem de verdade.

Que orgulho de você meu filho, com sua atitude de HOMEM. Te AMO!, escreveu.

Irmã de Zezé apoia Graciele Lacerda

Após a entrevista, Graciele Lacerda usou as suas redes sociais para fazer um desabafo sobre o seu relacionamento com Zezé. Através dos comentários, Marlene Camargo, uma das irmãs do sertanejo, se pronunciou e apoiou a cunhada.

Cunhada você sabe o quanto fico feliz em ver você e meu mano juntos, Deus continue abençoando o amor e a união de vocês!, escreveu.