Hotel de safári sul-africano ganha prêmio de arquitetura

Realizado no último mês de outubro, o evento International Property Awards (Prêmio de Propriedade Internacional) para África e Arábia premiou o estúdio Dakota Design pelo seu trabalho na Amber Villa do Earth Lodge, hotel de safári que faz parte da Sabi Sabi Private Game Reserve, na reserva ambiental de Sabi Sands, ao sudoeste do Kruger National Park. A vila foi premiada na categoria “Melhor Interior de Suíte de Hotel na África do Sul”, após avaliação de figuras aclamadas da indústria.

Divulgação Amber Villa do Earth Lodge, no Sabi Sabi Private Game Reserve

Arquitetura do hotel de safári

Antes Amber Suite, o espaço foi transformado em uma Vila Privada graças à crescente demanda de famílias pela chance de se hospedar por lá. Escondida na borda do lodge, no coração da savana, ela tem 240 metros quadrados dois quartos e dois banheiros, e é perfeita para famílias e amigos, acomodando confortavelmente quatro hóspedes, com a possibilidade de incluir um quinto sob solicitação.

No projeto, o propósito do Sabi Sabi, junto ao Dakota Design, era criar um retiro harmonioso que refletisse o meio ambiente natural. Com arquitetura cuidadosamente planejada, o design marcante foi suavizado pelo uso de texturas naturais, paredes táteis, madeiras ricas e uma paleta de cores inspirada pelo entorno, tornando o lodge praticamente invisível na paisagem.

Merece destaque a suíte principal, onde fica a icônica cabeceira escavada Matumi, peça original, e a cama posicionada para que seja possível capturar as melhores vistas da savana com o máximo de conforto.

Divulgação Amber Villa do Earth Lodge, no Sabi Sabi Private Game Reserve

