Graciele Lacerda admite perfil fake e escreve textão sobre relacionamento com Zezé Di Camargo: Qual foi o crime que cometi? Amar!

As polêmicas envolvendo a família Camargo parecem não ter fim, né? Desta vez, Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, e admitiu que fez um perfil fake nas redes sociais, mas negou que teria sido autora de comentários ofensivos direcionados à família Camargo.

- Criei um fake na época, porque estavam criando vários para me atacar. Só queria me defender, falar coisas que eu precisava falar. E todo mundo que trabalhava comigo sabia que eu tinha esse fake. Passou um tempo, eu não tinha mais necessidade de usar esse perfil fake, e todo mundo que conviva comigo, tinha acesso a esse perfil fake. A pessoa que convivia comigo, que me acusou do perfil fake, tanto ela quanto a mãe dela, tinham acesso à senha desse perfil fake. Eu confiava e não tinha controle do que estavam fazendo. Parei de usar o perfil, mas a pessoa que tinha acesso continuou.

Lacerda ainda afirmou que não escreveu coisas ruins sobre Wanessa Camargo, nem mesmo dizendo que ela traiu Marcus Buaiz com Dado Dolabella.

- No processo de descobrir quem fez o comentário, eu e Wanessa estamos juntas. Não existe nenhum processo contra mim. Primeiro, que Wanessa não me processou. O da Amabylle não é contra mim. Ela está processando outros fakes que ela achava que era eu. Existe, sim, um processo meu contra a Amabylle: um processo criminal e cível, porque eu tive danos morais, financeiros. É um processo que está andando. Meu respeito com os filhos sempre existiu e vai existir sempre. Deixo ele [o Zezé] conduzir essa parte, disparou.

E continuou:

- Eu e Zezé somos muito mais fortes hoje. Ele passou muita coisa para ficar comigo, engolir muito coisa, resolver situações em família pra ficar comigo. E eu também! Ser julgada, terem me colocado em um papel que eu não sou. Hoje a gente tirou uma lição disso tudo e o nosso amor ficou mais forte. Ano que vem a gente quer casar, consolidar isso. A gente está sentindo essa necessidade de casar, abençoar esse amor nosso.

Graciele ainda lembrou das críticas que recebeu logo no início do relacionamento com o cantor:

- A gente se apaixonou e não foi algo que eu procurei. A gente se cruzou, demorou anos para ficarmos juntos e foi forte. A gente não manda no nosso coração. As pessoas não conseguem enxergar isso, rotulam a gente. Não quero ter esse debate com ninguém, por isso me calei esse tempo todo e foi um erro não ter feito o que estou fazendo agora. Falavam coisas absurdas, que eu fiz aborto com 16 anos de idade, que eu era prostituta e eu nunca me pronunciei. Eu não sei nem como eu consegui. Eu não podia falar nada e as pessoas me cobrando. Eu ouvi muitas coisas. Até o meu tratamento pra engravidar, as pessoas falavam que eu estava pagando por tudo isso.

Horas depois da entrevista ir ao ar, a influenciadora decidiu usar as redes sociais para desabafar e escreveu um textão afirmando que foi julgada por amar demais.

Até os maiores bandidos, que cometem crimes hediondos tem direito a defesa. Tem o direito de se defender. Eu não tive esse direito. O tribunal da internet me julgou. Me condenou e a partir daí foram ofensas diárias, ataques diversos a mim, minha família e ao meu trabalho. Com palavras pejorativas e uma tentativa constante de acabar com a minha vida e o meu psicológico. Empatia e respeito de alguns nunca existiram por mim. Nunca! Parece que eu não tenho direito a isso, todos tem, menos eu. Mas qual foi o crime que cometi? Amar! Desde que assumimos o nosso relacionamento, eu e o Zezé, somos constantemente bombardeados. Se não nos amássemos de verdade, não teríamos suportado tudo isso, e nem estaríamos mais juntos. Pessoas julgam nossas vidas, de forma leviana, acreditam em manchetes sensacionalistas de Instagrans que divulgam fragmentos de informações e as colocam como verdade absoluta. Pessoas são motivadas a fazerem coisas boas e ruins por inúmeros sentimentos, dos mais genuínos aos maios levianos. E é preciso ter cuidado quando se fala da vida do outro. É preciso ter responsabilidade quando se julga a vida do outro. Eu espero que ninguém passe por tudo que passei, e agradeço a Deus por ter tido fé e pessoas a minha volta me apoiando. Profissionais, amigos e o meu amor, que não soltaram a minha mão nos dias mais sombrios e me fizeram enxergar que tudo passa. Se não fosse por esses, talvez hoje eu nem estivesse mais aqui para contar a minha parte da história.